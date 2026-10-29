Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας απόλαυσαν μια βόλτα στη Γλυφάδα, με τον φωτογραφικό φακό να τους απαθανατίζει να περπατούν χέρι χέρι. Με άνετες εμφανίσεις και χαλαρή διάθεση, το ζευγάρι πέρασε λίγο χρόνο μαζί στα νότια προάστια.

Στις φωτογραφίες, οι δυο τους συζητούν καθώς περπατούν, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα η Μαριέττα Χρουσαλά έχει περάσει το χέρι της γύρω από τους ώμους του συζύγου της.

Για την έξοδό της επέλεξε ένα λευκό t-shirt και σχέδια εμπνευσμένα από το πρωινό, το οποίο συνδύασε με φαρδύ παντελόνι σε γαλάζια απόχρωση και αθλητικά παπούτσια σε ανοιχτούς τόνους. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά ηλίου, διακριτικά κολιέ και ρολόι, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα πίσω και το κινητό της κρεμασμένο με λουράκι χιαστί.

Ο Λέων Πατίτσας κινήθηκε επίσης σε καθημερινό ύφος, φορώντας λευκή μπλούζα πόλο, μπλε τζιν και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Ένα σκούρο καπέλο και γυαλιά ηλίου συμπλήρωναν το ντύσιμό του.

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