Με μια τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαριέττα Χρουσαλά ευχήθηκε στον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα, για την ονομαστική του εορτή. Παρότι το ζευγάρι διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή και αποφεύγει την υπερέκθεση, επιλέγει σε ειδικές περιστάσεις να μοιράζεται όμορφες στιγμές από την καθημερινότητά του με τους ακολούθους του.

Η πρώην παρουσιάστρια ανέβασε στα stories της στο Instagram, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, ένα στιγμιότυπο από βραδινή έξοδο με τον αγαπημένο της, με τους δυο τους να ποζάρουν χαμογελαστοί.

Πάνω στη φωτογραφία η Μαριέττα Χρουσαλά έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου», με μία κόκκινη καρδιά δίπλα.

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Λίγες ημέρες πριν, το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατάει πιασμένο χέρι χέρι στα στενά της Μυκόνου. Η πρώην παρουσιάστρια επέλεξε για την έξοδό της ένα πολύχρωμο κοντό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με καφέ παντόφλες και τσάντα σε ίδια απόχρωση. Ο σύζυγός της, από την άλλη πλευρά, φόρεσε βερμούδα, T-shirt και αθλητικά παπούτσια σε μαύρο χρώμα.

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