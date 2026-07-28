Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη, άφησαν για λίγο πίσω τους την καθημερινότητά τους στη Μαδρίτη και ταξίδεψαν οικογενειακώς στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε την Κέρκυρα για να γεμίσει τις μπαταρίες του, απολαμβάνοντας μαζί με τα δύο παιδιά του στιγμές χαλάρωσης, παιχνίδια δίπλα στη θάλασσα και εξορμήσεις στις εντυπωσιακές γωνιές του νησιού.

Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη έχουν την ευκαιρία να αφιερώσουν όλο τον χρόνο τους στην οικογένειά τους. Άλλωστε, όσοι παρακολουθούν το ζευγάρι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωρίζουν πως τα παιδιά τους αποτελούν σταθερά την απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η Κέρκυρα, με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, τις καταπράσινες διαδρομές και τις παραλίες της, αποδείχθηκε το ιδανικό σκηνικό για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η Όλγα Πηλιάκη αποτυπώνεται η ανεμελιά των ημερών, με την οικογένεια να απολαμβάνει κάθε στιγμή χωρίς άγχος και βιασύνη.

Μπορεί η ζωή τους να έχει πλέον ως βάση την Ισπανία, όμως η Ελλάδα παραμένει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Κάθε επιστροφή στα πάτρια εδάφη έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να συναντήσουν αγαπημένα πρόσωπα και να διατηρούν ζωντανή τη σύνδεση των παιδιών τους με τη χώρα.

Η νέα ζωή στη Μαδρίτη και η απόφαση για τα παιδιά τους

Η μετακόμιση της οικογένειας στη Μαδρίτη αποτέλεσε μια συνειδητή και προσεκτικά μελετημένη απόφαση. Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη θέλησαν να ανοίξουν ένα διαφορετικό κεφάλαιο στη ζωή τους, έχοντας ως βασικό γνώμονα το μέλλον των παιδιών τους και τις ευκαιρίες που επιθυμούσαν να τους προσφέρουν.

Η προσαρμογή σε μία νέα χώρα δεν είναι πάντα εύκολη, ιδιαίτερα όταν αφορά μια ολόκληρη οικογένεια. Ωστόσο, οι δυο τους αντιμετώπισαν την αλλαγή με αισιοδοξία, οργανώνοντας σταδιακά τη νέα καθημερινότητά τους και δημιουργώντας μια σταθερή βάση στην ισπανική πρωτεύουσα.

govastiletto.gr -Στέλιος Χανταμπάκης στο Happy Day: Πώς βιοπορίζεται στην Ισπανία