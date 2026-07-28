Όπλα, σφαίρες, ριπές που θυμίζουν πόλεμο και εικόνες που ξεπερνούν κάθε φαντασία «σκόρπιζε» στο πέρασμά της η «Μαφία των Χανίων», που είχε στήσει ένα ιδιότυπο «κράτος εν κράτει» στην Κρήτη.

Τα μέλη της άνοιγαν πυρ για … πλάκα όπως φαίνεται στα βίντεο που εξασφάλισε η «Ζούγκλα» και τα οποία θυμίζουν σκηνές πολέμου.

Οι κουμπουροφόροι βγάζανε τα όπλα σε γλέντια και γιορτές και «γάζωναν» ανενόχλητοι, χωρίς κανείς να τολμάει να τους εμποδίσει.

Το κύκλωμα είχε πεδίο δράσης τους εκβιασμούς, τα ναρκωτικά ενώ παράλληλα τα στοιχεία των Αρχών δείχνουν πως διακινούσαν προς πώληση και παράνομα όπλα.

Η επίδειξη γινόταν σε δημόσιο χώρο, για να φανεί η «ποιότητα» του εμπορεύματος ενώ στις αγοραπωλησίες τους περιλαμβάνονταν και οι απαραίτητες σφαίρες.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους υπάρχουν αποκαλυπτικοί διάλογοι για τις αγοραπωλησίες του παράνομου οπλισμού:

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν δίσταζαν να επικοινωνούν με μηνύματα και σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπου έκαναν συνεννοήσεις για το πώς μετασκευάζουν οπλισμό και τον πουλάνε «σαν καινούριο».

Οι εικόνες των όπλων που υπάρχουν στη δικογραφία συνοδεύονται από πληροφορίες για τον τύπο, το χρώμα και την τιμή.

Η γκάμα όπως φαινεται στις εικόνες ήταν μεγάλη και τα μέλη της σπείρας δεν δίσταζαν να δείχνουν και τα κέρδη τους από τις αγοραπωλησίες των όπλων.

Με την δράση τους φαίνεται πως συνδεόταν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, που συνελήφθησαν από τις Αρχές τις προηγούμενες ημέρες –αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση τα ξημερώματα– και κατηγορούνται πως χορηγούσαν έναντι αμοιβής ιατρικές γνωματεύσεις, που βοηθούσαν την «Μαφία των Χανίων» να …πέφτει στα μαλακά, όποτε ερχόταν αντιμέτωπη με την Δικαιοσύνη.