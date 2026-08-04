Η Μελίνα Νικολαΐδη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της εικόνες και βίντεο από την πρόσφατη επίσκεψή της στη Μύκονο, κάνοντας μια μικρή αναδρομή στις διακοπές της. Μέσα από τις αναρτήσεις της ξεχώρισαν όμορφα τοπία, βουτιές στη θάλασσα και χαλαρές βόλτες στο νησί.

Στην παρέα της βρισκόταν η καλή φίλη της και τραγουδίστρια, Ματίνα Ζάρα. Οι δυο τους πέρασαν ξέγνοιαστες ώρες απολαμβάνοντας τον ήλιο, τις εξόδους τους και τη μοναδική ατμόσφαιρα του αγαπημένου κυκλαδίτικου προορισμού.

Παρότι έχει επιστρέψει στην Αθήνα, η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη εξακολουθεί να κοινοποιεί στιγμές από το ταξίδι της στο Instagram. Η Μύκονος αποτελεί ένα από τους αγαπημένους της καλοκαιρινούς προορισμούς, τον οποίο επιλέγει συχνά για σύντομες αποδράσεις και συναντήσεις με φίλους.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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