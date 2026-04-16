Η Φαίη Σκορδά είχε καλεσμένη στην εκπομπή της, την Πέμπτη 16 Απριλίου, την ηθοποιό Σάντυ Χατζηιωάννου από τη σειρά του Mega, «Μια νύχτα μόνο».

Η νεαρή ηθοποιός μίλησε για τα παιδικά της χρόνια στα Χαλκίδα, αλλά και τη γιαγιά της, στην οποία είχε μεγάλη αδυναμία. Ακόμη, ξεκαθάρισε αν είναι ζευγάρι με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη.

«Στο σχολείο ήμουν καλή μαθήτρια μέχρι τη Β’ Λυκείου, μετά ερωτεύτηκα ένα παιδί και τα βρόντηξα, δεν ασχολήθηκα καθόλου με τις πανελλήνιες. Δεν ήμουν ήρεμη όμως. Είχα μια ένταση μέσα μου, μια τρέλα. Το είχα σκάσει και μια φορά από το σπίτι, θα τα βλέπει τώρα αυτά η μανούλα μου και θα γελάει πιστεύω. Έφυγα.

Είχα κανονίσει να φύγω ένα βράδυ, περίμενα να κοιμηθούν οι γονείς μου και είχα κανονίσει με μια φίλη μου να έρθουν να με πάρουν από το σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο ότι είναι απ’ έξω, πάω να σηκωθώ εγώ να φύγω, αλλά η μάνα μου τα ακούει όλα. Δε ξέρω τι πίστευα, ότι θα φύγω και δε θα με καταλάβει κανείς. Ήθελα να πάω να κοιμηθώ στη φίλη μου γιατί δε με άφηνε.

Έχω μια αδελφή 17 χρόνια μικρότερη, από τους ίδιους γονείς. Ήμουν στην τρίτη Λυκείου. Όταν με έκαναν ήταν 20 χρονών η μητέρα μου και 23 ο πατέρας μου» είπε η Σάντυ Χατζηιωάννου.

«Το κανονικό μου όνομα είναι Κυριακή. Το Σάντυ το αλλάξαμε με την παρέα μου στο Λύκειο. Είχα φάει και λίγο μπούλινγκ με το όνομα, γιατί είναι μέρα της εβδομάδας και με κορόιδευαν. Είναι και σκούρο το δέρμα μου, οπότε και γι’ αυτό λίγο με κορόιδευαν, αλλά δε πειράζει. Είχα το όνομα της γιαγιάς μου, ήταν πολύ σημαντική για μένα, μεγάλωσα μαζί της. Περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί. Πολλές φορές τη σκέφτομαι, και όταν πηγαίνω στη Χαλκίδα μου είναι λίγο δύσκολο.

Πρόλαβε να με δει και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Μετά έπαθε άνοια. Δε φτάσαμε ποτέ στο σημείο να μη με αναγνωρίζει. Εμένα με αναγνώριζε, απλά υπήρχαν άλλα προβλήματα, δεν έτρωγε, δεν ήξερε που βρίσκεται. Ήμασταν πολύ δεμένες» εξήγησε σε άλλο σημείο.

Τέλος, η ηθοποιός αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που την ήθελαν να είναι ζευγάρι με τον επίσης ηθοποιό Μιχαήλ Ταμπακάκη. «Δεν ισχύει ότι είμαστε ζευγάρι με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη. Φίλοι είμαστε, όχι απλά φίλοι, οικογένεια. Δε με επηρέασε κάπως που γράφτηκε ότι είμαστε μαζί, δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου» ξεκαθάρισε.

govastiletto.gr – Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης αποκαλύπτει: «Ήταν κοινή μας απόφαση με τον Δημήτρη Καπουράνη να…»