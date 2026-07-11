Η Νατάσα Παζαΐτη απόλαυσε λίγες στιγμές χαλάρωσης, μακριά από το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, και βρέθηκε στη Μύκονο για καλοκαιρινές διακοπές.

Η διακεκριμένη χειρουργός, και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή επισκέφθηκε το νησί των Ανέμων, επιλέγοντας να περάσει χρόνο με την οικογένειά της. Η κάμερα του Mykonos Live TV την εντόπισε σε βραδινή βόλτα στα κοσμικά Ματογιάννια, έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή.

Η Νατάσα Παζαΐτη εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή, επιλέγοντας ένα αέρινο φόρεμα στις αποχρώσεις του πορτοκαλί και του πράσινου, ενώ περπάτησε χαλαρή στα γραφικά σοκάκια της Χώρας μαζί με τον 23χρονο γιο της.

Ο Αλέξανδρος Καραμανλής, που γιόρτασε τα 23α γενέθλιά του τον περασμένο μήνα, σπουδάζει στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δίδυμη αδελφή του, Αλίκη, ακολουθεί διαφορετική ακαδημαϊκή πορεία, αφού φοιτά στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Νατάσα Παζαΐτη αφιερώνει, παρά το απαιτητικό της πρόγραμμα ως γιατρός, πάντα χρόνο στην οικογένειά της. Μάλιστα, μέσα από τα social media μοιράζεται κατά καιρούς φωτογραφίες με τον Αλέξανδρο και την Αλίκη, δείχνοντας τη στενή σχέση που διατηρεί με τα παιδιά της.

govastiletto.gr – Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στη Βουκουρεστίου μαζί με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο