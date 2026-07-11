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Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου, στο επίπεδο των αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, πριν την αναχώρησή του με πτήση για την Κύπρο, 45χρονος άνδρας ξένης καταγωγής, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Αρχών του Βελγίου, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Ο ρόλος του «Account Manager» και οι «χρυσές» επενδύσεις-μαϊμού
Ο 45χρονος φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, να συμμετείχε ενεργά, τουλάχιστον από το 2023, σε μια εγκληματική οργάνωση με διεθνές δίκτυο δράσης.
Η συμμορία ειδικευόταν στην εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών, προσελκύοντάς τους με το πρόσχημα εξαιρετικά κερδοφόρων επενδυτικών ευκαιριών μέσω κρυπτονομισμάτων.
Μέσα στην ιεραρχία της οργάνωσης, ο 45χρονος λειτουργούσε ως «διαχειριστής λογαριασμών» (account manager) ερχόμενος σε απευθείας τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τα υποψήφια θύματα.
Από αυτή του τη δραστηριότητα, ο συλληφθείς κατάφερε να αποκομίσει περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 160.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.