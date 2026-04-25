Ο Απόστολος Γκλέτσος, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 25 Απριλίου, δήλωσε πως είναι πως εξήντα ετών.

Επισήμανε ωστόσο πως υπάρχουν πράγματα που τον κάνουν να αισθάνεται καλύτερα που μεγαλώνει, όπως το γεγονός πως αποκτά καλύτερη σχέση με τον εαυτό του.

Ο Απόστολος Γκλέτσος είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι 60. Κανείς δεν χαίρεται να γερνάει. Όμως υπάρχουν κάποια αντίδοτα τα οποία απαλύνουν αυτή τη στενοχώρια. Βλέπεις κυρίως τη σχέση σου με τον εαυτό σου να γίνεται καλύτερη και όταν η σχέση σου με τον εαυτό σου γίνεται καλύτερη, αυτομάτως γίνεται και η σχέση σου με τον περίγυρό σου».

Δείτε το βίντεο:

Στην ίδια συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για την επανασύνδεση με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη, τονίζοντας πως για να συμβεί πρέπει να το θέλουν και οι δύο πολύ: «Βεβαίως μπορεί να γίνει επανασύνδεση, αλλά θέλει κόπο. Θέλει και από τους δύο ανθρώπους σοβαρότητα και θέλει να το παλέψεις», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν έχει αντιμετωπίσει έντονη ζήλια λόγω του επαγγέλματός του από τις συντρόφους του, απάντησε: «Δεν έχω δεχτεί ζήλια από τις συντρόφους μου λόγω του επαγγέλματός μου, γιατί νομίζω ότι είμαι ειλικρινής και καταλαβαίνουν την ειλικρίνειά μου. Κι εγώ ό,τι λέω το εννοώ».

Κλείνοντας, σχολίασε το σκηνικό που εκτυλίχτηκε με τον Στράτο Τζώρτζογλου, ο οποίος είδε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του φωτογραφίες της πρώην συζύγου του με νέα συντροφιά: «Αυτό είναι αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης. Είναι ένα παιδί πονεμένο. Είναι σε μία κατάσταση που πονάει και πας και του κάνεις αυτό; Ντροπή μας. Όχι σε αυτόν που το κάνει. Σε όλους μας», δήλωσε ο Απόστολος Γκλέτσος.

govastiletto.gr -Απόστολος Γκλέτσος: Η σπάνια εξομολόγηση για την κόρη του Βαλίσια – «Η πατρότητα σε κάνει πιο ευαίσθητο άνθρωπο»