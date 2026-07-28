Με αφορμή τα 83α γενέθλια του θρυλικού ρόκερ, Mick Jagger, η αρραβωνιαστικιά του, Melanie Hamrick, μοιράστηκε μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, η 39χρονη πρώην μπαλαρίνα «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους, ξεχωρίζοντας ανάμεσά τους μια σπάνια φωτογραφία του ζευγαριού με τον 9χρονο γιο του.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Σε περισσότερες περιπέτειες, γέλια και διασκέδαση», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Melanie Hamrick (@melhamrick)

Ο Jagger και η Hamrick γνωρίστηκαν το 2014 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν τον γιο τους, Ντεβερό, ο οποίος είναι το όγδοο παιδί του frontman των Rolling Stones. Παρότι για χρόνια υπήρχαν φήμες ότι το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί, η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα το 2025, όταν η Hamrick αποκάλυψε σε συνέντευξή της πως ήταν αρραβωνιασμένοι εδώ και «δύο ή τρία χρόνια».

Η οικογένεια περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της στη Γαλλία, ενώ η Hamrick συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τον γιο της. Ο Mick Jagger έχει συνολικά οκτώ παιδιά από διαφορετικές σχέσεις. Εκτός από τον Ντεβερό που έχει αποκτήσει με τη Hamrick, είναι πατέρας της Κάρις με την ηθοποιό Μάρσα Χαντ, της Τζέιντ με την πρώην σύζυγό του Μπιάνκα Τζάγκερ, των Ελίζαμπεθ, Τζόρτζια Μέι, Τζέιμς και Γκάμπριελ με την Τζέρι Χολ, καθώς και του Λούκας με το μοντέλο Λουτσιάνα Μοράντ Χιμένες.

govastiletto.gr -Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιό της κάτω από την ανάρτηση του Mick Jagger από την Ελλάδα