Στα χέρια των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης κατέληξε το βράδυ της Δευτέρας (27/7) ένας 23χρονος γνωστός τράπερ -ο οποίος είναι γιος δημοφιλούς ηθοποιού- έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους της Νέας Σμύρνης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 22:00, όταν πλήρωμα περιπολικού που περιπολούσε στην περιοχή εντόπισε μια μαύρη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε ο 23χρονος. Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον αναβάτη να σταματήσει στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελλίων προκειμένου να διενεργηθεί τυπικός έλεγχος.

Ο νεαρός, ωστόσο, αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε κατά μήκος της οδού Αιγαίου, επιχειρώντας να εξαφανιστεί.

Εγκατέλειψε τη μηχανή και άρχισε να τρέχει

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ και ξεκίνησε καταδίωξη. Φτάνοντας εκ νέου στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελλίων, ο 23χρονος αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει με το όχημα, ακινητοποίησε τη μοτοσικλέτα, την εγκατέλειψε στο σημείο και άρχισε να τρέχει πεζός ανάμεσα στα στενά.

Η πεζή καταδίωξη δεν διήρκεσε πολύ. Με τη συνδρομή πρόσθετων αστυνομικών δυνάμεων που σπεύσαν στο σημείο, ο τράπερ περικυκλώθηκε και ακινητοποιήθηκε τελικά στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Αμισού.

Βρέθηκε κατσαβίδι στην κατοχή του

Κατά τη σωματική έρευνα που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 23χρονου ένα κατσαβίδι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η υπόθεση οδηγείται πλέον στη Δικαιοσύνη.