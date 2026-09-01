Μια νέα σελίδα στην τηλεοπτική του πορεία άνοιξε το απόγευμα της Δευτέρας (31/8) ο Παναγιώτης Στάθης.

Μετά την αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», όπου βρέθηκε την περασμένη τηλεοπτική σεζόν, ο Παναγιώτης Στάθης έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στη δημόσια τηλεόραση, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ.

Με την πρώτη του «καλησπέρα» στους τηλεθεατές, ο δημοσιογράφος κάθισε στη θέση του κεντρικού παρουσιαστή, σφραγίζοντας έτσι τη δυναμική εκκίνηση της συνεργασίας του με το αμιγώς ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ.

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