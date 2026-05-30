Η μοναδική Ρία Ελληνίδου επιστρέφει δυναμικά με το ολοκαίνουργιο hit «Σαφάρι», το οποίο συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video που γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στη Νίκαια της Γαλλίας.

Το «Σαφάρι», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, ξεσηκώνει με έντονο beat και ανατολίτικους ρυθμούς, το μουσικό ύφος που η Ρία Ελληνίδου έκανε τάση, μέσα από τις προηγούμενες μεγάλες πλατινένιες επιτυχίες της. Μάλιστα, η ίδια συνυπογράφει τους στίχους μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο, ενώ τη μουσική έγραψε ο Eslam Fathi.

Το «Σαφάρι» συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό video που γυρίστηκε στη Νίκαια της Γαλλίας, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους και ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Κυανής Ακτής. Πάντα εντυπωσιακή, λαμπερή και γοητευτική, η Ρία Ελληνίδου πρωταγωνιστεί σε ένα music video που αποπνέει αέρα καλοκαιριού, πολυτέλειας και σύγχρονης αισθητικής, με φόντο τη μοναδική αρχιτεκτονική, τη φινέτσα και τη γοητεία της γαλλικής Ριβιέρας. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Tasos Xiarcho.

Το «Σαφάρι», που προκάλεσε αίσθηση στα social media πριν ακόμα κυκλοφορήσει, θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό album της Ρίας Ελληνίδου που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Στο μεταξύ, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει να «μαγεύει» το κοινό στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη, στο «Fantasia».

