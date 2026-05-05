Σία Κοσιώνη: Όλη η αλήθεια για την αποχώρηση της παρουσιάστριας από τον ΣΚΑΪ

Τις τελευταίες ώρες, σκάει «βόμβα» στα τηλεοπτικά δρώμενα, αφού όλα δείχνουν ότι η Σία Κοσιώνη ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ, έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες παρουσίας στο κανάλι του Φαλήρου. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ακούγονται, η ερχόμενη Παρασκευή ενδέχεται να είναι η τελευταία φορά που θα τη δούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το σταθμό.

Το θέμα σχολιάστηκε σήμερα μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα να μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες για το παρασκήνιο πίσω από αυτή την πιθανή αποχώρηση. Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται για μια απόφαση που σχετίζεται με οικονομικούς λόγους, αλλά περισσότερο με το κλίμα και τη σχέση που είχε διαμορφωθεί ανάμεσα στη δημοσιογράφο και το κανάλι.

Συγκεκριμένα, είπε: «Η Σία είχε κάποιες συγκρούσεις και κάποιες διαφωνίες με τον ΣΚΑΪ, περίμενε ένα “ντάντεμα” και δεν το είδε. Να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Ήθελε ένα “πατ πατ” στην πλάτη. Έπαθε και μια πνευμονία η κοπέλα και δεν είδε καμιά αλλαγή στάσης. Να της πουν “πού είσαι, σε θέλουμε” μετά την επιστροφή της. Δεν τις παίρνουν τις αποφάσεις οι διευθυντές αλλά οι ιδιοκτήτες».

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, αφού αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, πρόκειται για μια από τις πιο ηχηρές αποχωρήσεις των τελευταίων ετών στο χώρο της ενημέρωσης.

Για το τέλος της συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ μίλησε και η Τζώρτζια Συρίχα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μεταφέροντας το δικό της ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Από την πλευρά του ο ΣΚΑΪ δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο (S. Υπάρχει ένα ραντεβού ανάμεσα στη Σία Κοσιώνη και τον ΣΚΑΪ που θα γίνει πολύ σύντομα. Τα τελευταία είναι λυπηρά. Κάποιοι λένε πως δεν θα προλάβει ούτε τον Μαίο. Η αποχώρηση Παπαδρόσου ήταν η βασικότερη αιτία. Δεν θα ήθελα να πω ότι μπαίνει στη θέση της Κοσιώνη η Λένα Φλυτζάνη γιατί είναι επαγγελματίας η συγκεκριμένη κοπέλα».

