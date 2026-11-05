Τη δική της θέση για το ζήτημα της εκπροσώπησης της Κύπρου στη Eurovision 2027 εξέφρασε η Σοφία Χατζηπαντελή, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Το γνωστό μοντέλο, με καταγωγή από τη Μεγαλόνησο για την οποία δηλώνει συχνά περήφανη, άφησε σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο να επιλεγεί Έλληνας καλλιτέχνης για τον διαγωνισμό, τοποθετούμενο εμμέσως απέναντι στα σενάρια των τελευταίων ημερών.

Η παρέμβασή της έγινε πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις του ΡΙΚ, σε μια περίοδο που τα ονόματα γνωστών Ελλήνων τραγουδιστών κυριαρχούσαν στις φήμες για την εκπροσώπηση της Κύπρου.

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