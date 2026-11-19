Την περίοδο του Black Friday, το μεγαλύτερο στοίχημα για κάθε καταναλωτή δεν είναι να βρει μια προσφορά, αλλά να βεβαιωθεί ότι αυτή είναι πραγματική. Για να δώσει τέλος σε αυτή την αμφιβολία, το Best Price συστήνει στο κοινό τον Max: τον πρωταγωνιστή της Black Friday καμπάνιας και τη νέα σήμανση που επιβεβαιώνει τις πιο δυνατές προσφορές. Στην πράξη, λειτουργεί σαν σύμμαχος για τον καταναλωτή, αφού εντοπίζει και προτείνει όσα προϊόντα αξίζουν ουσιαστικά την προσοχή του.

Στο BestPrice, κάθε προσφορά ελέγχεται ώστε να έχει πραγματική πτώση τιμής, κάτω από τη σταθερή τιμή των τελευταίων 90 ημερών. Από αυτές, μόνο λίγες πληρούν και επιπλέον κριτήρια για να πάρουν το σήμα Max. Έτσι, κάθε φορά που βλέπει κάποιος το εικονίδιο αυτό, ξέρει με μια ματιά ότι το προϊόν βρίσκεται στην ιστορικά χαμηλότερη τιμή που έχει καταγράψει ποτέ το Best Price, με ουσιαστικό όφελος, άμεση διαθεσιμότητα και είναι από κατάστημα που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια αξιοπιστίας. Η σήμανση αποδίδεται αυτόματα και δεν αγοράζεται από τα καταστήματα ενώ επανελέγχεται όλο το 24ωρο και αφαιρείται μόλις η τιμή αλλάξει ή εμφανιστεί χαμηλότερη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να ψάχνει δεκάδες διαφορετικά e-shops για να βρει την καλύτερη ευκαιρία. Άλλωστε μόνο στο Best Price μπορεί κανείς να βρει όλους τους μεγάλους retailers, όπως Public, Γερμανός, Πλαίσιο, Cosmos Sport, Κωτσόβολος, Intersport και e-shop.gr, αλλά και χιλιάδες εξειδικευμένα και μικρότερα ηλεκτρονικά καταστήματα. Έτσι, κάθε ενδιαφερόμενος ανακαλύπτει και συγκρίνει προσφορές και επιλογές από διαφορετικά καταστήματα, εύκολα και γρήγορα.

Και αν ο καταναλωτής θέλει να εστιάσει μόνο στα καταστήματα που ήδη εμπιστεύεται και προτιμά, το νέο φίλτρο «Αγαπημένα καταστήματα» κάνει την αναζήτηση ακόμα πιο προσωπική.

Παράλληλα, το BestPrice φέρνει την εμπειρία σύγκρισης τιμών και στο ChatGPT, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές μέσα από μια απλή, φυσική συνομιλία, με live δεδομένα από περίπου 4.000 e-shops. Επιπλέον, συνδέοντας τον λογαριασμό τους στο BestPrice, μπορούν να λαμβάνουν προσωποποιημένα αιτήματα, όπως ειδοποιήσεις πτώσης τιμής, απευθείας στο ChatGPT και να ενημερώνονται όταν πέφτει η τιμή των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν.

Με τον Max στην πρώτη γραμμή της φετινής Black Friday καμπάνιας, το BestPrice κάνει την έρευνα αγοράς ακόμα πιο απλή, γρήγορη και διαφανή.