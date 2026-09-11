Στη διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 14% προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, βάζοντας προσωρινά «φρένο» στον κύκλο μειώσεων ενόψει των κρίσιμων κοινοβουλευτικών εκλογών.

Η απόφαση ελήφθη σε μια συγκυρία όπου η ρωσική οικονομία των 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εμφανίζει έντονα σημάδια επιβράδυνσης, κινούμενη με οριακά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2026, υπό το βάρος των δυτικών κυρώσεων, του υψηλού κόστους δανεισμού, αλλά και των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων σε κρίσιμες οικονομικές και ενεργειακές υποδομές.

Παρά τις πιέσεις που ασκούνται από τον επιχειρηματικό κόσμο για μείωση των επιτοκίων κάτω από το 12% με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων, η νομισματική αρχή προέταξε την ανάγκη συγκράτησης του πληθωρισμού.

Η αναζωπύρωση των τιμών, που προκλήθηκε κυρίως από τις ελλείψεις καυσίμων λόγω των πληγμάτων σε διυλιστήρια, σε συνδυασμό με την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου άνω των 100 δολαρίων, αναγκάζει την τράπεζα να διατηρήσει μια πιο προσεκτική στάση.

Τα βασικά σημεία της απόφασης και του οικονομικού επιτελείου της αχανούς χώρας:

Απόφαση Επιτοκίων: Διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 14%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Πληθωρισμός & Καύσιμα: Σημαντική αύξηση των τιμών τους τελευταίους μήνες, με κύρια αιτία τις ζημιές στις υποδομές διύλισης και την άνοδο του μεταφορικού κόστους.

Δημοσιονομικό Έλλειμμα: Μείωση στο 2,5% του ΑΕΠ τον Αύγουστο (από 2,8% τον Ιούλιο) χάρη στα αυξημένα κρατικά έσοδα από μερίσματα και τις υψηλές τιμές του αργού.

Επόμενα Βήματα: Η διοικήτρια Ελβίρα Ναμπιουλίνα υπέδειξε τη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου ως το επόμενο ορόσημο, όπου θα αξιολογηθούν οι νέες προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού.