Η εποχή των παρορμητικών αγορών της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως δίνει τη θέση της σε μια πιο μεθοδική καταναλωτική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Klarna σε συνεργασία με την Appinio, η Black Friday και η Cyber Week δεν αποτελούν πλέον ένα εφήμερο γεγονός μίας ημέρας, αλλά μια πολυήμερη περίοδο όπου οι Έλληνες καταναλωτές κινούνται με συγκεκριμένο πλάνο και σαφές οικονομικό όριο.

Η συμμετοχή αγγίζει επίπεδα ρεκόρ, καθώς το 91,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πραγματοποιεί αγορές κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων προσφορών.

Παράλληλα, σχεδόν οκτώ στους δέκα (79,2%) από όσους σκοπεύουν να ψωνίσουν έχουν ήδη προκαθορίσει το ποσό που προτίθενται να δαπανήσουν, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς τον αυστηρότερο έλεγχο των οικονομικών τους.

Προετοιμασία εβδομάδων πριν από τα πρώτα «καλάθια»

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα των καταναλωτών ξεκινά την έρευνα αγοράς αρκετά νωρίς.

Το 53,1% του συνόλου προετοιμάζεται τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, με το 32,3% να αφιερώνει μία έως δύο εβδομάδες για διερεύνηση τιμών και ένα σημαντικό 20,8% να ξεκινά τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από το επίσημο άνοιγμα των εκπτώσεων.

Αντίθετα, μόλις το 26,2% περιμένει την ημέρα ή την εβδομάδα της Black Friday για να αποφασίσει.

Όσον αφορά το ύψος των δαπανών, το εύρος μεταξύ 100 και 199 ευρώ αναδεικνύεται ως η δημοφιλέστερη επιλογή για το 22,7% των συμμετεχόντων, ενώ σχεδόν τρεις στους δέκα (29,9%) δηλώνουν έτοιμοι να διαθέσουν 200 ευρώ ή περισσότερα για τις αγορές τους.

Τα χριστουγεννιάτικα δώρα οδηγούν τις πωλήσεις τεχνολογίας και μόδας

Ο έγκαιρος αυτός προγραμματισμός συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία για τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς πολλοί αξιοποιούν τις προσφορές για να εξασφαλίσουν τα δώρα των εορτών σε χαμηλότερο κόστος.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα προϊόντα τεχνολογίας και τα ηλεκτρονικά είδη, με το 20% των αγοραστών να δηλώνει ότι θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των σχετικών χριστουγεννιάτικων αγορών κατά τη διάρκεια της Black Friday και της Cyber Week.

Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο κλάδος της ένδυσης και των αξεσουάρ με ποσοστό 12,4%.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η Country Manager Greece της Klarna, Μαρία Ηλιάδου, υπογράμμισε ότι οι Έλληνες καταναλωτές προσεγγίζουν πλέον τον θεσμό με οργανωμένη στρατηγική, επισημαίνοντας πως στόχος των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων είναι να παρέχουν ασφάλεια, έλεγχο του προϋπολογισμού και δυνατότητα κατανομής του κόστους σε άτοκες δόσεις.

Οδηγός ασφαλούς και συμφέρουσας αγοράς

Για τη βέλτιστη διαχείριση των αγορών κατά την εκπτωτική περίοδο, η αγορά προκρίνει τρεις βασικούς άξονες δράσης:

Πρώτον, τη σύνταξη λεπτομερούς λίστας επιθυμητών προϊόντων από νωρίς, η οποία επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση των διακυμάνσεων των τιμών ώστε να διαπιστωθεί εάν μια προσφορά είναι πραγματική.

Δεύτερον, την αξιοποίηση ευέλικτων σχημάτων πληρωμής για προϊόντα υψηλής αξίας, όπως οι οικιακές και ηλεκτρονικές συσκευές, επιμερίζοντας τη δαπάνη σε βάθος χρόνου χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Τρίτον, την απόλυτη προσήλωση στην ασφάλεια των συναλλαγών, με αποφυγή απευθείας τραπεζικών εμβασμάτων προς άγνωστα καταστήματα και προτίμηση σε αναγνωρισμένες πλατφόρμες πληρωμών που παρέχουν πλήρη προστασία αγοραστή σε περιπτώσεις μη παράδοσης ή ελαττωματικών παραγγελιών.