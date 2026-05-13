Η μερική άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού σήμανε την άμεση διοχέτευση σημαντικών ποσοτήτων ώριμων τυριών από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά την πρώτη μόλις εβδομάδα της νέας περιόδου, διακινήθηκαν συνολικά 237,8 τόνοι προϊόντων, ακολουθώντας κατά γράμμα τις αυστηρές υγειονομικές προδιαγραφές της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί μια κρίσιμη «ανάσα» για την τοπική οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημόσια υγεία μέσω συνεχών ελέγχων.

Στο επίκεντρο της διακίνησης βρέθηκε η φέτα, με 175 τόνους να φεύγουν από το νησί, ενώ ακολούθησαν το κασέρι με 30 τόνους και το παραδοσιακό λαδοτύρι με 26 τόνους.

Μικρότερες ποσότητες γραβιέρας και κεφαλοτυριού συμπλήρωσαν το φορτίο της περιόδου από τις 5 έως τις 11 Μαΐου.

Όλες οι παρτίδες έλαβαν την απαραίτητη έγκριση μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, επιβεβαιώνοντας ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις ωρίμανσης που απαιτούνται για την ασφαλή κατανάλωση εκτός της πληγείσας ζώνης.

Η μεταφορά των τυριών διέπεται από τον «Οδηγό Βιοασφάλειας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ έχει αναλάβει τον ρόλο του θεματοφύλακα της διαδικασίας, ελέγχοντας κάθε εγκατάσταση μεταποίησης πριν δώσει το «πράσινο φως» για την έξοδο των προϊόντων από την απαγορευμένη ζώνη.

Η στενή συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και του ΕΦΕΤ εγγυάται ότι η τροφοδοσία της αγοράς με τα φημισμένα τυριά της Λέσβου γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία.