Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί μια ριζική ανατροπή στον τρόπο που ταξιδεύουμε εντός της ηπείρου, εισάγοντας μια πρωτοβουλία που υπόσχεται να τερματίσει την πολυδιάσπαση των σιδηροδρομικών κρατήσεων. Η μερική κατάρρευση της αεροπορικής βιομηχανίας, λόγω καυσίμων και εκτόξευσης των τιμών των εισιτηρίων, στρέφει την Ευρώπη στο τρένο. Φιλικό στο περιβάλλον, αρκετά γρήγορο πλέον, με εξαιρετικά πυκνό δίκτυο χρειάζεται μόνο έναν καλό συντονισμό και υψηλή διαδραστικότητα με τους επιβάτες για να… εκτοξευθεί.

Με το σχέδιο της Κομισιόν, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν ολόκληρο το ταξίδι τους, ακόμη και αν αυτό περιλαμβάνει διαφορετικές χώρες και εταιρείες, μέσα από μία και μόνο πλατφόρμα.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην εξάλειψη της σημερινής ταλαιπωρίας, όπου οι ταξιδιώτες υποχρεούνται να αναζητούν εισιτήρια σε πολλαπλές ιστοσελίδες, επωμιζόμενοι το ρίσκο των καθυστερήσεων χωρίς καμία εξασφάλιση για τις ανταποκρίσεις τους.

Παράλληλα, κατά το πρότυπο των αεροπορικών κρατήσεων, αναμένεται η παροχή εκπτώσεων για μεταχρονολογημένα ταξίδια, αλλά και ειδικών πακέτων για φοιτητές, οικογένειες, συνταξιούχους κλπ.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, στον πυρήνα της μεταρρύθμισης βρίσκεται η υποχρέωση των μεγάλων εθνικών παρόχων, όπως η γαλλική SNCF και η γερμανική Deutsche Bahn, να ενσωματώσουν στα συστήματά τους τα δρομολόγια των ανταγωνιστών τους.

Ταυτόχρονα, δίνεται ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητες πλατφόρμες κρατήσεων, επιτρέποντας στον επιβάτη να συγκρίνει τιμές και να αγοράζει ένα ενιαίο εισιτήριο για όλη τη διαδρομή.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στο τρίπτυχο «ένα ταξίδι, ένα εισιτήριο, πλήρη δικαιώματα», διασφαλίζοντας ότι ο επιβάτης δεν θα είναι πλέον απροστάτευτος σε περίπτωση χαμένης ανταπόκρισης

Η προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί της νέας πρότασης. Όταν μια διαδρομή πωλείται ως ενιαίο «πακέτο», οι εταιρείες θα είναι νομικά υπεύθυνες να παρέχουν βοήθεια, αποζημιώσεις ή εναλλακτικές διαδρομές εάν προκύψει κάποια εμπλοκή.

Επιπλέον, καθιερώνονται ελάχιστοι χρόνοι ανταπόκρισης για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των συνδέσεων, χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός της επόμενης διετίας, με τις εταιρείες να έχουν περιθώριο δώδεκα μηνών για την τεχνική τους προσαρμογή μετά την οριστική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πέρα από την ευκολία, η Κομισιόν προσδοκά ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών και σε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 5%.

Το «στοίχημα» είναι τρένα, λεωφορεία και αεροπλάνα να συνδυάζονται αρμονικά με μία μόνο ψηφιακή κίνηση, κάνοντας την ελευθερία μετακίνησης στην Ευρώπη πιο αυτονόητη και πιο οικονομική από ποτέ.