Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι τιμές των λιπασμάτων και των καυσίμων αυξάνονται ραγδαία. Η πολιτική αντίδραση της Ευρώπης έχει μείνει σιωπηλή. Ο πραγματικός πόνος των καταναλωτών αναμένεται να έρθει με τη συγκομιδή της επόμενης χρονιάς.

Πάνω από δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η σύγκρουση δεν έχει ακόμη γίνει αισθητή στο ταμείο για τους περισσότερους αγοραστές. Ο γίγαντας των σούπερ μάρκετ Carrefour επιμένει ότι οι τιμές του δεν έχουν αλλάξει και η γερμανική εκπτωτική αλυσίδα Aldi λέει το ίδιο – αυτό δεν πρόκειται να διαρκέσει.

Ο πόλεμος στον Κόλπο συνδέεται με τις υψηλότερες τιμές μιας μπαγκέτας, για παράδειγμα, μέσω τριών αργών βημάτων. Το φυσικό αέριο γίνεται λίπασμα. Το λίπασμα τροφοδοτεί τις καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες γίνονται τρόφιμα. Κάθε βήμα διαρκεί εβδομάδες. Ο πλήρης κύκλος διαρκεί μήνες. «Τα περισσότερα τρόφιμα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ράφια των σούπερ μάρκετ παρήχθησαν με χρήση υλικών που αγοράστηκαν ή των οποίων τιμές συμφωνήθηκαν πριν από την πλήρη εξέλιξη της κρίσης», δήλωσε ο David Laborde, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομίας Αγροδιατροφής στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. «Η τρέχουσα σταθερότητα αντανακλά κυρίως το χρονοδιάγραμμα, όχι την ανοσία».

Η Ευρώπη παράγει το δικό της αζωτούχο λίπασμα, αλλά το παράγει από εισαγόμενο φυσικό αέριο. Όταν η αναταραχή στον Κόλπο ωθεί τις τιμές του φυσικού αερίου προς τα πάνω, τα λιπάσματα που παράγονται στην Ευρώπη γίνονται επίσης πιο ακριβά.

Από τότε που τα αντίποινα του Ιράν στις αμερικανο – ισραηλινές επιθέσεις έκλεισαν το Στενό του Ορμούζ – μια κρίσιμη θαλάσσια οδό – οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 59% και ορισμένων λιπασμάτων έως και 50%. Στη Γερμανία, η ουρία, το λίπασμα με τις περισσότερες συναλλαγές, πωλείται τώρα προς περίπου 550 ευρώ ανά μετρικό τόνο, από περίπου 370 ευρώ πριν από τον πόλεμο. Οι αγοραστές θα νιώσουν πρώτα το κόστος των καυσίμων, μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού. Το κόστος των λιπασμάτων θα το αισθανθούν αργότερα.

Η άνοιξη έχει πληρωθεί. Το φθινόπωρο όχι.

Για την άνοιξη, οι αγρότες της Ευρώπης στάθηκαν τυχεροί. Οι περισσότεροι είχαν αποθέματα λιπασμάτων πριν από τον πόλεμο και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λένε ότι οι ανάγκες της φετινής σεζόν είναι «σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένες».Όμως αυτή η τύχη τελειώνει. Οι αγρότες τώρα κάνουν παραγγελίες για τη σπορά αυτού του φθινοπώρου, και οι υπολογισμοί δεν τους βγαίνουν. Το σιτάρι πωλείται στην ίδια τιμή που πωλούνταν πριν από τον πόλεμο, ακόμη και όταν το κόστος των λιπασμάτων έχει αυξηθεί. Ορισμένοι καλλιεργητές μειώνουν τη χρήση αζώτου. Άλλοι στρέφονται σε καλλιέργειες που το χρειάζονται λιγότερο. Και οι δύο επιλογές σημαίνουν μικρότερες συγκομιδές το 2027, όταν οι αγοραστές θα αρχίσουν να βιώνουν τις επιπτώσεις του πολέμου.

Ορισμένες χώρες δεν ωφελήθηκαν καν από το ανοιξιάτικο μαξιλάρι. Η Ιρλανδία δεν διαθέτει σχεδόν καθόλου εγχώρια βιομηχανία λιπασμάτων και το 90% των γεωργικών εκτάσεων της είναι λιβάδια που χρειάζονται άζωτο όλες τις εποχές. «Οι περισσότεροι Ιρλανδοί αγρότες», δήλωσε ο Noel Banville του Ιρλανδικού Συνδέσμου Αγροτών, «αρχίζουν να αγοράζουν μόνο τον Φεβρουάριο και συνεχίζουν μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δεν προαγοράζουν. Υπογράφουν παραγγελίες σε τιμές πολέμου τώρα».

Στη Σουηδία, έναν μεσαίου μεγέθους παράγοντα στον αγροτικό τομέα της ΕΕ, η εθνική ομοσπονδία γεωργίας υπολογίζει ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει στα μέλη της 160 εκατομμύρια ευρώ, ή το 12% των κερδών. «Οι αγρότες που έχουν λιπάσματα σε απόθεμα μπορούν να προχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε η Ingrid Rydberg της ομοσπονδίας, LRF.

«Όσοι δεν το κάνουν», είπε, «θα χρησιμοποιούν λιγότερα λιπάσματα, θα έχουν μικρότερη συγκομιδή και θα μετακυλίσουν το κόστος στους καταναλωτές».

Οι Βρυξέλλες το έχουν λάβει υπόψη

Σε απάντηση στη διαταραχή, η Επιτροπή ανέλαβε δράση για την άμβλυνση της ενεργειακής κρίσης και τη χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να βοηθήσει τους αγρότες. Τα λιπάσματα είναι τα πιο δύσκολα. Η εξάρτηση της Ευρώπης από το εισαγόμενο φυσικό αέριο για την παραγωγή αζώτου αυξάνεται εδώ και δεκαετίες. Το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα που θα παρουσιάσει ο Επίτροπος Γεωργίας Christophe Hansen στις 19 Μαΐου καταρτίστηκε πολύ πριν από τον πόλεμο.

Το σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές, ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, προώθηση εναλλακτικών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και υποβοήθηση των αγροτών στη μείωση της χρήσης λιπασμάτων. Κανένας από αυτούς τους πυλώνες δεν λειτουργεί για το χρονοδιάγραμμα σποράς του 2027. Η κατασκευή μιας μονάδας λιπασμάτων παίρνει τρία έως τέσσερα χρόνια και η παραγωγή της ΕΕ είναι ήδη 19% χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019.

Έπειτα, υπάρχει και ο φόρος. Ο φόρος άνθρακα στα εισαγόμενα λιπάσματα, γνωστός ως CBAM, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου και επιβάλλει επιπλέον χρέωση στις εισαγωγές από χώρες με χαλαρότερους κλιματικούς κανόνες. Προσγειώνεται στην κορυφή μιας απότομης αύξησης των τιμών που οφείλεται στον πόλεμο, και καθιστά πιο δύσκολο για τους αγρότες να αγοράσουν λιπάσματα ακριβώς τη στιγμή που τα χρειάζονται περισσότερο. Η Ιταλία και η Γαλλία θέλουν να ανασταλεί, ενώ η Πολωνία και η Γερμανία, όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα εργοστάσια αζώτου της Ένωσης, θέλουν να διατηρηθει. Η Επιτροπή φαίνεται να βρίσκεται σε αντίφαση: τα προηγούμενα προσχέδια του σχεδίου της 19ης Μαΐου περιελάμβαναν ανακούφιση από το CBAM, ενώ η τελευταία έκδοση του την καταργεί, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το αρχείο. «Όταν σταματήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, το κόστος του CBAM θα ​​παραμείνει», δήλωσε ο Jean-Baptiste Boucher, διευθυντής επικοινωνίας στην Copa-Cogeca, το κύριο λόμπι αγροτών της ΕΕ.

Όταν τελειώσει το μαξιλάρι

Στην Ουάσινγκτον, ο Πρόεδρος Donald Trump, του οποίου οι αεροπορικές επιδρομές πυροδότησαν τα ιρανικά αντίποινα που έκλεισαν το Στενό του Ορμούζ, κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με κεφαλαία γράμματα σχετικά με τα μονοπώλια λιπασμάτων και την αποστολή του Ναυτικού των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί αγρότες, οι οποίοι αγοράζουν λιπάσματα πιο κοντά στη φύτευση και έχουν λιγότερο χρόνο για να τα αποθηκεύσουν, ήδη αισθάνονται τον πόνο που περιμένει η Ευρώπη του χρόνου. Περίπου το 70% δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει όλα τα λιπάσματα που χρειάζονται φέτος, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανικών Γεωργικών Γραφείων. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ προβλέπει τη μικρότερη σοδειά σιταριού από το 1919.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση είναι ακόμη πιο έντονη. Η Βραζιλία αντιμετωπίζει έλλειψη φωσφορικών λιπασμάτων έως και τριών εκατομμυρίων μετρικών τόνων πριν από τη σπορά σόγιας τον Σεπτέμβριο. Η Αιθιοπία, η οποία προμηθεύεται το 90% των αζωτούχων λιπασμάτων της από τον Κόλπο μέσω του Τζιμπουτί, δεν έχει εναλλακτική λύση. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πλέον ότι οι πιθανότητες ενός ισχυρού Ελ Νίνιο υπερβαίνουν το 90%, φέρνοντας ακραία καιρικά φαινόμενα στις ίδιες περιοχές που έχουν ήδη πληγεί περισσότερο.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι 45 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια εάν ο πόλεμος συνεχιστεί μετά τα μέσα του τρέχοντος έτους. «Αυτό δεν είναι σαν το σοκ της Ουκρανίας», δήλωσε ο Alvaro Lario, πρόεδρος του Διεθνούς Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη, μιας υπηρεσίας του ΟΗΕ που ιδρύθηκε μετά από μια παρόμοια κρίση λιπασμάτων και πετρελαίου πριν από σχεδόν 50 χρόνια. «Εκείνο ήταν άμεσο. Αυτή η κρίση είναι πιο αργή, αλλά ξέρουμε ότι έρχεται».

Η Κίνα έκανε τα πράγματα χειρότερα. Το Πεκίνο ανέστειλε τις εξαγωγές φωσφορικών λιπασμάτων μέχρι τον Αύγουστο, περιόρισε τα μείγματα αζώτου – καλίου τον Μάρτιο και ανακοίνωσε τη διακοπή των εξαγωγών θειικού οξέος από τον Μάιο. «Οι περιορισμοί στις εξαγωγές», είπε ο Lario, «αποτελούν τον μεγαλύτερο κίνδυνο που απομένει στο σύστημα – η κίνηση που μετατρέπει ένα σοκ τιμών σε έλλειψη». Όμως το γενικότερο επιχείρημά του είναι ότι αυτές οι κρίσεις συνεχίζουν να εμφανίζονται, κάθε οκτώ έως δέκα χρόνια κατα τον τελευταίο μισό αιώνα, και οι διαρθρωτικές διορθώσεις που υποσχέθηκαν οι αρχές μετά από κάθε μία σπάνια υλοποιούνται.

Το σχέδιο της Επιτροπής για τα λιπάσματα, όταν δημοσιευτεί στις 19 Μαΐου, θα είναι η απάντηση της Ευρώπης σε αυτό το επιχείρημα ή, η απροσχηματιστη αποφυγή του. Τα πρώτα πιστοποιητικά CBAM λήγουν την 1η Φεβρουαρίου 2027. Η επόμενη συγκομιδή θα έχει φυτευτεί πριν από αυτήν την ημερομηνία. Μέχρι τότε, οι τιμές στα Carrefour και τα Aldi πιθανότατα θα έχουν αλλάξει.

Πηγή: POLITICO