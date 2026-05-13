Υπάρχουν τροχαία που βλέπεις ξανά και ξανά, γιατί απλά δεν πιστεύεις τι συνέβη. Ένα τέτοιο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σπιτιού στις Η.Π.Α. με πρωταγωνιστή ένα μικρό Honda Jazz που κατάφερε να επιβιώσει από διπλή ανατροπή και… να συνεχίσει τον δρόμο του.

Στο βίντεο, το όχημα εμφανίζεται να κινείται με αρκετή ταχύτητα όταν ξαφνικά χάνει τον έλεγχο, βγαίνει εκτός δρόμου, και χτυπά στο κράσπεδο. Η πρόσκρουση είναι τόσο δυνατή που το μικρό hatchback εκτοξεύεται κυριολεκτικά στον αέρα, πραγματοποιώντας δύο πλήρεις τούμπες, πριν προσγειωθεί ξανά στους τροχούς του.

Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, το Honda Jazz συνεχίζει να κινείται κανονικά, σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα. Το αυτοκίνητο φαίνεται χτυπημένο, με εμφανείς ζημιές στο αμάξωμα και τους αερόσακους ενεργοποιημένους, όμως ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά και το όχημα καταφέρνει να απομακρυνθεί από το σημείο.

Το Honda Jazz έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια φήμη ιδιαίτερα αξιόπιστου και «σκληροτράχηλου» μικρού αυτοκινήτου. Παρά τις compact διαστάσεις του, διαθέτει έξυπνη αρχιτεκτονική, χαμηλό βάρος και αρκετά στιβαρή κατασκευή για την κατηγορία του. Βέβαια, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι η εικόνα του αυτοκινήτου που συνεχίζει να κινείται μετά από τέτοιο ατύχημα, ειδικοί υπενθυμίζουν πως σε περιστατικά ανατροπής πολλές ζημιές μπορεί να μην φαίνονται άμεσα, ειδικά σε ανάρτηση, πλαίσιο ή συστήματα ασφαλείας.