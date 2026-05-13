του Νεκτάριου Διατσίδη

Φωτογραφία: Σπύρος Πατμανίδης, Plamen Kodrov

Η οδήγηση στην πίστα δεν απαιτεί πάντα μία superbike για να κάνει την απόλυτη επίδοση σε χαμηλούς χρόνους γύρων. Το πιο σημαντικό στοιχείο σε μία σπορ μοτοσυκλέτα, είναι να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία της οδήγησης στην πίστα και την σωστή αίσθηση για ότι συμβαίνει στους δύο τροχούς σε συνθήκες γρήγορης οδήγησης.

Σε άλλη μια άψογη διοργάνωση Extreme Track Days του Σωτήρη Ζαφειρόπουλου, με τον καιρό να είναι σύμμαχος στις αρχές Μαρτίου έχοντας ιδανική θερμοκρασία, είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε την πολύ όμορφη MV Agusta Brutale 800 R που είναι μια πραγματικά εύχρηστη σπορ μοτοσυκλέτα στη σβέλτη οδήγηση σε δρόμους με στροφές, αλλά αποδεικνύεται και πολύ εύκολη στην συμπεριφορά της στη γρήγορη οδήγηση στην πίστα.

Παραμένει μία από τις πιο ιδιαίτερες γυμνές μοτοσυκλέτες της μεσαίας κατηγορίας, συνδυάζοντας Ιταλικό design, αγωνιστική τεχνολογία και τον χαρακτηριστικό τρικύλινδρο ήχο της MV Agusta. Η Brutale 800 R είναι το μικρότερο μοντέλο της οικογένειάς της.

Η MV Agusta Brutale συνεχίζει να θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυμνές μοτοσυκλέτες της αγοράς. Τα βασικά σχεδιαστικά στοιχεία παραμένουν για να συνθέσουν ένα όμορφο σύνολο. Βλέποντάς την από μπροστά ξεχωρίζει ο LED προβολέας σε σχήμα σταγόνας, ενώ από το πλάι το μονόμπρατσο ψαλίδι μαζί με τις τρεις εξατμίσεις, κάνουν τη μοτοσυκλέτα να δείχνει μυώδεις αλλά με μινιμαλιστικές γραμμές. Στο πίσω μέρος, η εντυπωσιακή βάση των φλας και της πινακίδας αφήνει την ουρά με το πίσω φως σε πλήρη θέα.

Η Brutale 800 R χρησιμοποιεί τον γνωστό εν σειρά τρικύλινδρο κινητήρα των 798 κ.εκ., με απόδοση 112 ίππων στις 11,000 σ.α.λ. και 85 Nm ροπής στις 8,500 σ.α.λ. Το μοτέρ διαθέτει αντίθετα περιστρεφόμενο στρόφαλο (counter-rotating crankshaft), τεχνολογία εμπνευσμένη από το MotoGP, η οποία μειώνει τη γυροσκοπική αδράνεια και βελτιώνει την ταχύτητα αλλαγής κατεύθυνσης.

Το εξατάχυτο κιβώτιο συνεργάζεται με quickshifter διπλής κατεύθυνσης. Η MV Agusta δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση εσωτερικών τριβών και στη βελτίωση της απόκρισης του γκαζιού ride-by-wire, ώστε η μοτοσυκλέτα να παραμένει πολιτισμένη στην καθημερινή χρήση χωρίς να χάνει τον επιθετικό χαρακτήρα της. Η Brutale 800 R διαθέτει πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων όπως traction control πολλαπλών επιπέδων, επιλογές προγραμμάτων οδήγησης και cornering ABS.

Το ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα σε συνδυασμό με τα αλουμινένια τμήματα αποτελεί πλέον «υπογραφή» της MV Agusta. Η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιεί ανεστραμμένο πιρούνι Marzocchi 43 mm πλήρως ρυθμιζόμενο, ενώ πίσω υπάρχει μονό αμορτισέρ με μονόμπρατσο ψαλίδι.

Ξεκινώντας τους πρώτους γύρους στην πίστα, αμέσως γίνεται αντιληπτό το μεγάλο ατού της Brutale που είναι η αίσθηση στο μπροστινό σύστημα και η ευελιξία της στις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης. Ο αντίθετα περιστρεφόμενος στρόφαλος ως προς τη φορά περιστροφής των τροχών, χαρίζει μια πιο «ελαφριά» αίσθηση της μοτοσυκλέτας σε κάθε αλλαγή τροχιάς, ενώ το μεγάλο τιμόνι κάνει την οδήγηση ακόμη πιο εύκολη με την παραμικρή διαφορετική πίεση στα χέρια να μεταφράζεται σε ακόμη πιο άμεση αλλαγή κατεύθυνσης. Παράλληλα, η γεωμετρία παραμένει σπορ και άμεση με τις αναρτήσεις να λειτουργούν άψογα χωρίς απότομες αντιδράσεις.

Το πίσω μονόμπρατσο με την ενσωματωμένη βάση της πινακίδας και τα φλάς θέτει ένα ερώτημα μηχανολογικής φύσεως καθώς η κατασκευή αυτή αποτελεί μία μάζα που είναι μη αναρτώμενη. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμής στην πίστα αλλά και στους δρόμους που κινηθήκαμε εκτός πίστας, δεν παρατηρήθηκε κάποια απότομη κίνηση του πίσω τροχού στην λειτουργία της ανάρτησης και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι έχει επιπλέον βάρος, φαίνεται ότι η θέση της επιπλέον μάζας που βρίσκεται ψηλά, βοηθά τελικά στην αποφυγή ταλαντώσεων παρά να τις δημιουργεί. Η βάση αυτή διαγράφει μία κυκλική τροχιά από το κέντρο περιστροφής του ψαλιδιού και καθώς βρίσκεται ψηλά κάνει μία μικρή μετατόπιση προς τα εμπρός, κάτι που βοηθά την κίνηση του ψαλιδιού. Σίγουρα δεν λειτουργεί όπως τα κινούμενα βαρίδια μέσα σε κυλίνδρους (Mass Dampers) που χρησιμοποιούνται στο MotoGP, αλλά για τα ελαστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή τη μοτοσυκλέτα σε συνδυασμό με τις επιδόσεις της, δεν θα δημιουργήσουν ταλαντώσεις σε καμία περίπτωση.

Τα ελαστικά Bridgestone Battlax Hypersport S22 έχουν προοδευτική συμπεριφορά και φτάνουν στη μέγιστη πρόσφυση δίνοντας πλήρη αίσθηση για ότι συμβαίνει στην επαφή τους με την άσφαλτο, κάνοντας αντιληπτή τη μικρή γωνία ολίσθησης που είναι φυσιολογική για να αποδώσουν το μέγιστο κράτημα. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο όφελος της οδήγησης μέσα στην πίστα καθώς υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και ο μέσος αναβάτης να πιέσει την μοτοσυκλέτα στην μέγιστη κλίση και πρόσφυση. Η Brutale 800 R είναι προβλέψιμη σε κάθε περίπτωση και αυτό την κάνει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του αναβάτη. Το μόνο αρνητικό σε όλη την καλή οδική συμπεριφορά της στην πίστα, είναι τα μαρσπιέ που «βρίσκουν» στην άσφαλτο κάποιες φορές καθώς είναι λίγο χαμηλά για να ευνοούν τη χρήση στον δρόμο. Αυτό διορθώνει ανάλογα με το βάρος του αναβάτη και την προφόρτιση του πίσω ελατηρίου του αμορτισέρ, αλλά αν η προφόρτιση δεν έχει μεγάλο περιθώριο ρύθμισης θα χρειαστεί μεγαλύτερο ή σκληρότερο ελατήριο για συχνές επισκέψεις στην πίστα.

Ο κινητήρας έχει μεγάλη ροπή σε όλο το φάσμα των στροφών λειτουργίας του, το κιβώτιο λειτουργεί με πολύ ομαλό τρόπο στις αλλαγές ταχυτήτων με την υποβοήθηση που διαθέτει, ενώ η κλιμάκωση των σχέσεων βοηθά στις αλλαγές είτε λίγο νωρίτερα, είτε λίγο αργότερα από τη μέγιστη ισχύ στις εξόδους των στροφών. Συνολικά η Brutale R αντιδρά άμεσα σε κάθε επιθυμία του αναβάτη και προσφέρει ευχαρίστηση σε κάθε στροφή και αλλαγή κατεύθυνσης που την κάνει να μοιάζει με παιχνίδι.

Ωστόσο, το μεγάλο της όπλο δεν είναι μόνο οι επιδόσεις και η ευκολία χειρισμών που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον αντίστροφα περιστρεφόμενο στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα, αλλά ο «εξωτικός» χαρακτήρας αυτής της όμορφης γυμνής μοτοσυκλέτας. Η MV Agusta δίνει έμφαση στο design και στη συναισθηματική εμπειρία οδήγησης και στο τέλος της ημέρας η εμπειρία από την οδήγηση στην πίστα συμπληρώνει την εικόνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κινητήρας

Τύπος Κινητήρα: 3 κύλινδροι, 4-χρονος, 12 βαλβίδες, υγρόψυκτος

Κυβισμός: 798 cc

Μέγιστη Ισχύς: 112 hp (82 kW) στις 11,000 rpm

Μέγιστη Ροπή: 85 Nm (8.67 kgm) στις 8,500 rpm

Τελική Ταχύτητα: Περίπου 237 km/h

Συμπλέκτης: Πολύδισκος υγρός συμπλέκτης με υδραυλική ενεργοποίηση

Πλαίσιο και Αναρτήσεις

Πλαίσιο: ALS ατσάλινο σωληνωτό χωροδικτύωμα

Εμπρός Ανάρτηση: 43 mm Marzocchi ανεστραμμένο πιρούνι, διαδρομή 125 mm, ρυθμιζόμενο

Πίσω Ανάρτηση: Sachs mono-damper, διαδρομή 130 mm, ρυθμιζόμενο

Εμπρός Φρένο: 2 δίσκοι Ø 320 mm, δαγκάνες 4 εμβόλων

Πίσω Φρένο: 1 δίσκος Ø 220 mm, δαγκάνα 2 εμβόλων

Διαστάσεις και Βάρος

Ξηρό Βάρος: 175 kg

Ύψος Σέλας: 830 mm

Μεταξόνιο: 1,400 mm

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ: 16.5 λίτρα

Ηλεκτρονικά

Οθόνη: 5.5 ιντσών TFT Full-Colour

Βοηθήματα Αναβάτη: 4 Riding Modes, 8-επίπεδο Traction Control, ABS Cornering (Continental MK100), Front Lift Control (FLC)

Quickshifter: MV EAS 3.0 (Electronically Assisted Shift Up & Down)

Τιμή: 15,400€