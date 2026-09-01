Ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι νέες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους, σε συνδυασμό με τις απειλητικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, οδήγησαν σε ραγδαία εκτόξευση των τιμών του «μαύρου χρυσού».

Αποτέλεσμα αυτής της γεωπολιτικής κλιμάκωσης ήταν το αμερικανικό αργό να σπάσει το «φράγμα» των 90 δολαρίων, ένα επίπεδο στο οποίο είχε να βρεθεί από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Ειδικότερα, η εικόνα των δεικτών λίγο πριν τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) διαμορφώθηκε ως εξής: