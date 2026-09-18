Σε τροχιά πλήρους λειτουργικότητας βρίσκεται η πλατφόρμα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, με τη διαδικασία υποβολής να εξελίσσεται χωρίς τεχνικά προσκόμματα.

Η θετική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση εργασίας που είχε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με τον Πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, Παύλο Σατολιά, τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ, Μενέλαο Γαρδικιώτη, καθώς και τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου, Θεοφάνη Κουρεμπέ και Ρήγα Γιοβαννόπουλο.

Όπως διαπιστώθηκε, οι πρόσφατες τεχνικές αναβαθμίσεις, σε συνδυασμό με την αποσαφήνιση του πλαισίου συνυπευθυνότητας των φορέων και την εφαρμογή των κανόνων επικάλυψης του Κτηματολογίου με το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS), εξάλειψαν τα συστημικά προβλήματα που παρεμπόδιζαν την εφαρμογή.

Για την αντιμετώπιση τυχόν καθημερινών λεπτομερειών, οι τρεις φορείς βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία, σχεδιάζοντας παράλληλα νέες βελτιώσεις που θα διευκολύνουν περαιτέρω τους αγρότες και τους εξουσιοδοτημένους φορείς.

Από την πλευρά τους, το ΓΕΩΤΕΕ και η ΕΘΕΑΣ σημείωσαν ότι ορισμένα ζητήματα που ανακύπτουν δεν συνδέονται με την τεχνική λειτουργία του συστήματος αλλά με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προαναγγέλλοντας την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για τη θωράκιση της διαδικασίας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους, εγγυώμενοι την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των αιτήσεων, τη διεξαγωγή των διασταυρωτικών ελέγχων και την ασφαλή πληρωμή των δικαιούχων.