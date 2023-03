To ασύλληπτο Fake News του Νότη Μηταράκη στο BBC και το ταλαίπωρο ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης.

ΠΚ

Μυαλό δεν βάζουν. Ούτε λαμβάνουν υπ’ όψιν πως πρέπει να διαχειριστούμε συλλογικά μία τραγωδία. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης σε συνέντευξη του στο βρετανικό BBC την Τρίτη 7 Μαρτίου και αφού αναφέρθηκε βεβαίως στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη επανήλθε εν ριπή οφθαλμού στα τετριμμένα και τα γνωστά. Σε χαμηλή τροχιά λοιπόν που ταιριάζει στο νεοελληνικό προεκλογικό κλίμα, ο Νότης Μηταράκης άρχισε να εκθειάζει τα κατορθώματα της κυβέρνησης. Αλλοίμονο

Μεταξύ των άλλων λοιπόν εκθείασε το επίπεδο των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων (άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε) και θυμήθηκε και το ΜΕΤΡΟ της Αθήνας (αν είναι δυνατόν), το οποίο λειτουργεί εδώ και δύο δεκαετίες.

Επιφύλασσε ωστόσο ένα ανέκδοτο για τους βρετανούς τηλεθεατές. Κάποια στιγμή και μέσα στην προεκλογική του έπαρση, ανέφερε με μία σιγουριά που δεν περιγράφεται πως το ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης λειτουργεί. Ναι. Θα δείτε παρακάτω και το σχετικό απόσπασμα. «The subway in Tessaloniki is up and running». Μάλιστα ο κ. Υπουργός ανάρτησε ο ίδιος τα λεγόμενα του στα social media. Και μπράβο του βεβαίως.

Κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε πώς έστηνε ντεκόρ με μουσαμάδες στη Θεσσαλονίκη για το ΜΕΤΡΟ. Τώρα ο Μηταράκης σκηνοθετεί εγκαίνια και παραπέμπει σε λειτουργία του Υπογείου Σιδηροδρόμου και μάλιστα προλογίζει το σενάριο επιστημονικής φαντασίας στα αγγλικά. Φανταστείτε τι πρόκειται να δούμε και να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές;