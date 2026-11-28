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Πέρυσι το καλοκαίρι ο Όμιλος «Παραπολιτικά Media» του Γιάννη Κουρτάκη απέκτησε νέα ταυτότητα ως «Next Step Media Group». Με περισσότερους από 300 εργαζομένους έχει πέντε τίτλους εφημερίδων, με καθημερινή την «Απογευματινή» και εβδομαδιαίες τις «Παραπολιτικά», «Κυριακάτικη Απογευματινή», «Το Καρφί» και «OnTime».

Επίσης, διαθέτει τέσσερις ραδιοφωνικούς σταθμούς, τους «Παραπολιτικά 90,1 FM» (ενημέρωση), «ΣΟΚ 103,3», «Μελωδία Θεσσαλονίκης 98» και «Νότες 96» (μουσική).

Στο παλμαρέ του και πολλά sites, είτε αμιγώς δικά του είτε με συμμετοχές, από το iefimerida.gr, το parapolitika.gr και το powergame.gr, έως τα εξειδικευμένα energygame.gr, e-ota.gr, iapogevmatini.gr, motorone.gr, thefashionbible.gr, ontime24.gr και media.gr.

Επίσης έχει το sportdog.gr, το bovary.gr και άλλα.

Eίναι ιδιοκτήτης και τριών εξειδικευμένων περιοδικών, των «Animall», «Κυνήγι και Σκοποβολή», «Car and Driver».