Ένα άκρως απρόοπτο και χιουμοριστικό στιγμιότυπο, με πρωταγωνιστές τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, και τον Βέλγο ομόλογό του, Μπαρτ Ντε Βέβερ, εκτυλίχθηκε στο Βερολίνο, στο περιθώριο της Συνόδου κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ο Ντε Βέβερ την ώρα που παραχωρεί δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ξαφνικά, ο Έντι Ράμα τον πλησιάζει από πίσω, τον αγκαλιάζει αυθόρμητα και αποχωρεί γρήγορα από το σημείο.

Η αντίδραση του Βέλγου πρωθυπουργού, ωστόσο, ήταν αυτή που έκλεψε τις εντυπώσεις. Χωρίς να ξαφνιαστεί, να διακόψει τον ειρμό του ή καν να γυρίσει να κοιτάξει ποιος ήταν αυτός που τον αγκάλιασε, ο Ντε Βέβερ σχολίασε ατάραχος: «Ο Αλβανός θα είναι. Πάντα έρχεται από πίσω».

Το χαλαρό στιγμιότυπο κατέγραψαν οι κάμερες των δημοσιογράφων, προσφέροντας μια διαφορετική, πιο ανθρώπινη νότα στους διαδρόμους της Συνόδου.