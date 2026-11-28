Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει τεθεί σε ισχύ στην περιοχή του Χαλανδρίου, εξαιτίας θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, κλειστή για τα οχήματα παραμένει η οδός 25ης Μαρτίου, στο τμήμα από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνη έως το ύψος της οδού Παλαιολόγου.

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να προτιμούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.