Προθεσμία έλαβαν για να απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες για το σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Ο γνωστός εκδότης, Γιάννης Κουρτάκης, οι ιδιοκτήτες της ΤΕΧΑΝ, Απόστολος και Παναγιώτης Μούργος και ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος «Ανταποδοτική Ανακύκλωση», Παύλος Ραβάνης πρόκειται να δώσουν εξηγήσεις την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Χρειάστηκαν πάνω από 2,5 ώρες για να αποφασιστεί η ημερομηνία της προθεσμίας για τους τέσσερις κατηγορούμενους, καθώς υπήρξαν αντιδράσεις από την υπεράσπιση για τον χρόνο λήψης αντιγράφων της δικογραφίας.

Το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην απάτη μεταφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου τους ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις και από εκεί πήγαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και τον Ανακριτή όπου και έλαβαν προθεσμία.

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους τέσσερις συλληφθέντες

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση των σπιτιών της ανακύκλωσης.

Κατά περίπτωση οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης έχει ένας εκ των ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ ενώ σε βάρος του Γιάννη Κουρτάκη ασκήθηκαν οι διώξεις για συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι δεσμεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι τραπεζικοί λογαριασμοί και κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το σκεπτικό της EPPO για τον Κουρτάκη, τους αδελφούς Μούργου και τον Ραβάνη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Πιο συγκεκριμένα, με διάταξη της 26ης Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς αποφάσισαν να δεσμεύσουν για εννέα μήνες τις περιουσίες του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, των επιχειρηματιών Παναγιώτη και Απόστολου Μούργου, ιδιοκτητών της ΤΕΧΑΝ, καθώς και του Παύλου Ραβάνη, προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο της διάταξης, οι εισαγγελικές αρχές καταγράφουν μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από εταιρείες του χώρου της ανακύκλωσης προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως στο μικροσκόπιο έχει μπει η εταιρεία GK Διαχείριση Ακινήτων.

Η απόφαση των Εισαγγελέων αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά στοιχεία, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θυρίδες, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, οι εισαγγελικές αρχές καταγράφουν μεταφορές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από εταιρείες του χώρου της ανακύκλωσης προς εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη.

Η ποινική δικογραφία αναφέρεται σε μια φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα, με αφετηρία τουλάχιστον τις αρχές του 2020. Όσον αφορά στις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων: Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τη διάταξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν συνολικά 16.298.095 ευρώ σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη. Οι μεταφορές αυτές έγιναν κατά το διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου του 2022 έως τις 13 Ιουνίου του 2025.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές σημειώνουν ότι, σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι μεταφορές προς τις συγκεκριμένες εταιρείες ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ.

Αυτά τα ποσά βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, όσον αφορά στην προέλευση, στον σκοπό αλλά και την οικονομική τους διαδρομή. Πιο συγκεκριμένα η εισαγγελική διάταξη εξετάζει και εάν μέρος του φερόμενου παράνομου οικονομικού οφέλους διοχετεύθηκε σε εταιρείες συμφερόντων του εκδότη, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση της επιχειρηματικής εικόνας των εταιρειών ανακύκλωσης, αλλά και για τη δημιουργία αρνητικής δημοσιότητας και κλίματος εκφοβισμού σε βάρος υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές επιδιώξεις.

Εξετάζεται επίσης εάν εταιρείες που εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες τελούσαν στην πραγματικότητα υπό κοινό έλεγχο και συνδιαχείριση, δημιουργώντας μία ενιαία οικονομική μονάδα.

Τέλος εξετάζεται η χρήση εταιρειών του εκδοτικού και επικοινωνιακού χώρου και η ενδεχόμενη σύνδεσή τους με τη μεταφορά χρημάτων και την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών επιδιώξεων.

Το χρονικό των συλλήψεων

Κατόπιν παραγγελίας των Ευρωπαίων εισαγγελέων Ελένης Σίσκου και Ευγενίας Κυβέλου, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προχώρησε χθες στη σύλληψη των τεσσάρων, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και του ξεπλύματος χρήματος, για υπόθεση που αφορά κατασπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όπως αποκάλυψε η «Ζούγκλα», ο Γιάννης Κουρτάκης βρέθηκε στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), καθώς το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, έγινε έφοδος στο γραφείο του και συνελήφθη. Επισημαίνεται ότι συνήγορος υπεράσπισης του εκδότη είναι πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο Μάκης Βορίδης.

Στο σκέλος που αφορά τον Γιάννη Κουρτάκη, οι Αρχές εξετάζουν από τον περασμένο Ιούνιο την ΤΕΧΑΝ και εταιρείες επικοινωνίας στο πλαίσιο διερεύνησης αθέμιτης επιρροής και ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Σύμφωνα με κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας στον ΣΚΑΪ, φέρεται να ασκούνταν πιέσεις σε αυτοδιοικητικούς παράγοντες και δήμους —μέσω απειλής αρνητικών ή δυσφημιστικών δημοσιευμάτων— ώστε να επιλέγουν τον συγκεκριμένο εξοπλισμό από την ΤΕΧΑΝ με κοινοτικά κονδύλια, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους ή προμήθειας.

Κάποιοι δηλαδή, έστησαν μηχανισμό πίεσης στους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τους ανάγκαζαν -με απειλές για δυσφήμιση αν δεν συνεργαστούν- να παίρνουν τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης. Έτσι, τα κοινοτικά κονδύλια εξανεμίστηκαν σε υπερκοστολογημένα «Σπιτάκια» που μοιράστηκαν σε Δήμους, σε όλη την Ελλάδα.