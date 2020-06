Τα ηλικιωμένα σκυλιά είναι απίστευτα έξυπνα

Μια αγγλόφωνη παροιμία λέει ότι «δεν μπορείς να διδάξεις σε γέρικο σκυλί καινούρια κόλπα» (you can't teach an old dog new tricks), όμως νέα μελέτη έρχεται να αποδείξει το αντίθετο.



Αυστριακοί ερευνητές, αφού έκαναν μια σειρά πειραμάτων σε 95 μπόρντερ κόλεϊ διαφόρων ηλικιών, ανακάλυψαν ότι, όντως, οι ικανότητες μάθησης ενός σκύλου μειώνονται καθώς περνούν τα χρόνια. Από την άλλη όμως, τα μεγαλύτερης ηλικίας τετράποδα διατηρούν τη μακροπρόθεσμη μνήμη τους, ενώ αποδίδουν καλύτερα σε τεστ λογικής.



Όταν οι μαλλιαροί εθελοντές κλήθηκαν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο εικόνες, η μία από τις οποίες είχε αρνητικό νόημα, τα σκυλιά προχωρημένης ηλικίας έκαναν περισσότερες επιτυχημένες επιλογές σκοράροντας ψηλότερα. Έξι μήνες αργότερα οι επιστήμονες επανέλαβαν το τεστ στο ίδιο δείγμα σκύλων και, όπως ανακάλυψαν, ακόμα και τα γηραιότερα ζώα θυμόνταν τις «σωστές» επιλογές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η μακροχρόνια μνήμη τους διατηρείται σε καλή κατάσταση με την πάροδο των χρόνων.

Πηγή: govastileto.gr