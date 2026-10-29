Εντονότατη αντιπαράθεση είχαν απόψε (29/10) στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας εκατέρωθεν βαρύτατους χαρακτηρισμούς, βγαίνοντας ξεκάθαρα αμφότεροι εκτός ελέγχου.

«Εσύ είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη», «Δεν φαντάζεσαι πόσο σε σιχαίνομαι, είσαι ένα ασήμαντο ανθρωπάκι» της είπε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης , με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει «γκεμπελίσκο» και «θαυμαστή των ναζί», λέγοντας προς τον ίδιο ότι «Χυδαιολογείς και ψυχιατρικοποιείς τους αντιπάλους σου».

Αναλυτικότερα, με έντονο τρόπο αντέδρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στις επικρίσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι η αστυνομία προστάτευσε τη χθεσινή συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη.

«Εσύ είσαι η καλύτερη φίλη του Κασιδιάρη», είπε ο κ. Γεωργιάδης στην κα Κωνσταντοπούλου, κάνοντας λόγο για κοινή τους στάση απέναντί του, με στόχο να αποπεμφθεί από την κοινοβουλευτική επιτροπή που διερευνούσε τη λίστα Λαγκάρντ, λόγω αναφοράς του ονόματος της συζύγου του. «Η κυρία αυτή, που έδινε μάχη μη τυχόν και βρεθούν εκτός Βουλής ο Μιχαλολιάκος, ο Κασιδιάρης και οι άλλοι, μας κάνει μαθήματα περί ναζισμού και περί Κασιδιάρη. Είσαι η καλύτερη φίλη του Ηλία Κασιδιάρη, και τώρα ανησυχείς μην κατέβει, γιατί αυτό που δεν κατάφερε να σου κάνει η Καρυστιανού θα στο κάνει ο φίλος σου, διότι οι μισοί που σε ψηφίζουν, θα ψηφίσουν Κασιδιάρη, γιατί τους ίδιους ψηφοφόρους έχετε» ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε, επίσης, ότι νωρίτερα η κα Κωνσταντοπούλου τον έβριζε επί 19 λεπτά, ότι είναι ένα “ασήμαντο ανθρωπάκι και ότι τη σιχαίνεται”, ενώ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον αποκάλεσε “γκαμπελίσκο”, “θαυμαστή των ναζί”, που “χυδαιολογεί” και “ψυχιατρικοποιεί” τους αντιπάλους του.

Νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας απόψε στη Βουλή, κατά την συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, εξαπέλυσε προσωπικά επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και στην κυβέρνηση.

«Μετά από αυτήν την εμβληματική και ιστορική ημέρα (σ.σ. την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου) για τον ελληνικό λαό, είναι πραγματικά δυστύχημα το γεγονός ότι στα υπουργικά έδρανα βρίσκεται ένας βιβλιοπώλης και τηλεβιβλιοπώλης που έκανε καριέρα πουλώντας αντισημιτικά βιβλία και βαυκαλίζεται για το πόσα χρήματα έβγαλε πουλώντας αντισημιτικά βιβλία», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου για τον υπουργό Υγείας.

Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για «αυτά που έγιναν χθες στην Θεσσαλονίκη… ανήμερα της εθνικής επετείου», επισημαίνοντας: «Η αστυνομία πήγε να καλύψει την συγκέντρωση του Κασιδιάρη, αυτού δηλαδή που έχει τον αγκυλωτό σταυρό, τη σβάστικα χαραγμένη επάνω του… Φυλούσε η αστυνομία χθες τη συγκέντρωση και έφτασε ο αρμόδιος υπουργός να μας λέει ότι ‘δεν μπορούσε ο καημένος να κάνει κάτι άλλο’, αλλά μπορούσε να στείλει τις αστυνομικές δυνάμεις να ξυλοκοπήσουν τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αντιφασιστική διαδήλωση, ανήμερα του ‘Όχι’. Αυτό μπορούσε. Αυτά δείχνουν και το ποιοι είστε πράγματι. Γιατί πράγματι θάλπετε τον φασισμό και τον ναζισμό».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «είστε αυτοί που υπερασπίζεστε την εισβολή και κατοχή, τον πόλεμο και τα διεθνή εγκλήματα. Είστε αυτοί που συστήνεστε με προεξάρχοντα εδώ τον υπουργεύοντα, δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω αλλιώς, δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι μέλος της κυβέρνησης αυτό το πρόσωπο, ο οποίος τι λέει; Λέει ακόμη και ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι κάποιος σοβαρός θεσμός και γι’ αυτό δεν θα πρέπει να συλλάβει η Ελλάδα τον καταζητούμενο για διεθνή εγκλήματα Νετανιάχου, αλλά θα πρέπει να τον αγκαλιάζουν και ο πρωθυπουργός και τα μέλη της κυβέρνησης».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «φυσικά είναι προφανές ότι στη χώρα υπάρχει ζήτημα διείσδυσης ξένου κράτους και διείσδυσης συμφερόντων ξένου κράτους. Είναι προφανές ότι αυτή η διείσδυση παίρνει πάρα πολλές μορφές και δεν ήταν καθόλου μεγάλη έκπληξη, ούτε το γεγονός ότι για την Israel Allies Foundation δεν είπε κουβέντα ο πρωθυπουργός, αλλά ούτε και το γεγονός ότι δεν είπε κουβέντα σήμερα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης, του οποίου ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κατελήφθη να βρίσκεται μαζί με τον διατελέσαντα αρνητή του Ολοκαυτώματος, σε αυτήν την μυστική συνάντηση με σιωνιστικά ακροδεξιά στοιχεία και εκπροσώπους της κυβέρνησης Νετανιάχου».

Ακολούθως αναφερόμενη στο ΠΑΣΟΚ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «ότι το κόμμα σας επισήμως στηρίζει μια κυβέρνηση που διαπράττει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου και όχι απλώς στηρίζετε, αλλά δεν το λέτε κιόλας. Το κάνετε υπογείως και θέλετε αυτό να περάσει και νομίζετε ότι θα περάσει από εμάς. Από εμάς δεν θα περάσει. Λοιπόν να είστε βέβαιοι γι’ αυτό».

Η κ. Κωνσταντοπούλου συνεχίζοντας την ομιλία της, στο ίδιο μήκος κύματος σημείωσε ότι «αυτό το οποίο συνέβη στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 12 Οκτωβρίου είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, που καταδεικνύει διείσδυση ξένης κυβέρνησης, ξένου κράτους και μάλιστα κυβέρνησης που διαπράττει διεθνή εγκλήματα και δυνάμεων που στηρίζουν τα διεθνή εγκλήματα, στηρίζουν την εκκαθάριση των Παλαιστινίων από τον τόπο τους, από τη Γάζα, στηρίζουν τη διεκδίκηση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, στηρίζουν δηλαδή όλη την σχεδιασμένη εκκαθάριση ενός ολόκληρου λαού, ενός ολόκληρου πληθυσμού από τα χώματά του και από τη ζωή».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε για τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Ο αρχηγός σας νίβει τα χέρια της σιωνιστικής και εγκληματικής κυβέρνησης Νετανιάχου και όχι μόνο αυτό, αλλά σιωπηρά στέλνει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει σε αυτή τη συνάντηση. Δεν μπορείτε να κρυφτείτε και να λέτε ‘εμείς δεν το ξέραμε, τα έκανε ο Χρηστίδης’. Είναι σαφές ότι τον Χρηστίδη τον έστειλε ο αρχηγός σας».