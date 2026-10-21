Έντονος καβγάς on air σημειώθηκε μεταξύ του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη και της Νάντιας Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ημέρα των εκλογών. Στο πάνελ του ΑΝΤ1 ακούστηκαν βαριές κουβέντες, καθώς έγινε λόγος για «γελοιότητες, χυδαιότητες και πολιτικούς βούρκους». Ο διάλογος που βγήκε εκτός ελέγχου κατέληξε με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να είναι βουρκωμένη από την ένταση.

Αρχικά, ο Μακάριος Λαζαρίδης απευθύνθηκε στην Νάντια Γιαννακοπούλου και είπε «κρατήστε τη δήλωση μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε».

«Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες» απάντησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Λαζαρίδη να αντιδρά, λέγοντας ότι «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα».

Το βίντεο με την αντιπαράθεση Λαζαρίδη – Γιαννακοπούλου:

Έπειτα από αυτή τη στιχομυθία σε εμφανές κλίμα έντασης ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Γιαννακοπούλου: «Δεν ντρέπεστε».

Λαζαρίδης: «Καθόλου, εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε».

Γιαννακοπούλου:« Όταν ο Λαζαρίδης ξεμένει από πολιτικά επιχειρήματα…»

Λαζαρίδης: «Θα συμβεί αυτό που είπα, είναι χυδαιότητα η πολιτική εκτίμηση ;»

;» Γιαννακοπούλου: « Αυτό που κάνετε είναι τραμπουκισμός . Όταν απευθύνεστε με αλαζονεία και προδικάζετε την ψήφο του λαού, σας αφήνω στη χυδαιότητά σας»

. Λαζαρίδης: « Το να κάνει κανείς μια εκτίμηση δεν είναι κάτι»

Γιαννακοπούλου: «Δεν ντρέπεστε, είναι χυδαιότητα , να ανακαλέσετε»

Λαζαρίδης: «Δεν ανακαλώ όπως και κάνω την εκτίμηση ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα τελείωσε. Οι εκλογές είναι ζαριά και Τσίπρα και για Ανδρουλάκη»

Γιαννακοπούλου: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα»

Λαζαρίδης: «Με 31,5% στην Αττική θα είναι πρώτο κόμμα; Είναι σοβαρή πολιτική εκτίμηση αυτή;»

Γιαννακοπούλου: « Όταν λέτε απαράδεκτα πράγματα θα σας διακόπτω , υπάρχει ένα όριο στον τραμπουκισμό και τη χυδαιότητα»

, υπάρχει ένα όριο στον τραμπουκισμό και τη χυδαιότητα» Λαζαρίδης: «Ούτε τραμπούκισα, ούτε χυδαιολόγησα, και θυμηθείτε τη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών»

Γιαννακοπούλου: «Έχουμε εκλεγμένο αρχηγό και το να λέτε όσα λέτε δείχνει την ένδεια των πολιτικών σας επιχειρημάτων»

«Είστε ένας πολιτικός βούρκος» – «Θέλω το βίντεο για μήνυση»

Ωστόσο, η πολιτική αντιπαράθεση είχε και συνέχεια, με την Νάντια Γιαννακοπούλου να αναφέρει ότι «η δεύτερη 4ετια της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ακούγοντας αυτή τη φράση της απάντησε, τονίζοντας πως «να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας».

Τότε, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε, δηλώνοντας «ποιανού είναι η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».

«Θέλετε να σα πω με τι αγωνία με πήρατε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ρωτήσετε αν έρχονται και άλλα», είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης και η συζήτηση ξέφυγε του ελέγχου.

Γιαννακοπούλου: « Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο . Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα»

. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα» Λαζαρίδης: «Δεν ανακαλώ!»

Γιαννακοπούλου: «Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια! Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα »

» Λαζαρίδης: «Δεν ξέρω αν η κυρία Γιαννακοπούλου χάρηκε με τις αποκαλύψεις αλλά λέω ότι με ρώτησε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης στην εξεταστική για τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη που στη συνέχεια προφυλακίστηκε»

Γιαννακοπούλου: «Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουμε με τον κ. Λαζαρίδη. Και βγαίνετε και λέτε τέτοια»

Λαζαρίδης: «Να μάθετε να ακούτε και όταν προκαλείτε τον πολιτικό σας αντίπαλο να περιμένετε απαντήσεις. Εξέφρασα μια πολιτική εκτίμηση και με βρίσατε »

» Γιαννακοπούλου: «Είστε ένας πολιτικός βούρκος»

Λαζαρίδης: «Μη μιλάτε εσείς που γίνατε βουλευτής επειδή ο πατέρας σας είναι βουλευτής. Θα έρθετε στο δικαστήριο να αποδείξετε αυτά που λέτε»

Γιαννακοπούλου: «Διαψεύδω τις χυδαιότητες»

Λαζαρίδης: «Θέλω το βίντεο για τη μήνυση και αγωγή»

Ο διπλός καβγάς σε ζωντανή μετάδοση κατέληξε με την Νάντια Γιαννακοπούλου να έχει βουρκώσει και να λέει «έχω έρθει να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχθεί μια τόση ψευδολογία. Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να δείξει ότι υπάρχει υφέρπουσα κόντρα με τον αρχηγό του κόμματός μου και έρχεται μετά και λέει τέτοιους είδους ψέματα που είναι αδιανόητα».

Βίντεο από την κατάληξη της πολιτικής αντιπαράθεσης:

ΠΑΣΟΚ: «Χυδαία προσωπική επίθεση του Μ. Λαζαρίδη στη Ν. Γιαννακοπούλου»

Για «χυδαία προσωπική επίθεση» του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη απέναντι στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ (σ.σ. σχετικά με την αντιπαράθεση αυτή που υπήρξε κατά τη συμμετοχή των δυο βουλευτών σε τηλεοπτικό πάνελ στον ΑΝΤ1 το πρωί), αναφέρει ότι «ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων». «Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του», σχολιάζει και προσθέτει ότι «αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση».

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Λαζαρίδης: «Ζητώ συγγνώμη»

«Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια. Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Όπως γνωρίζει και η ίδια και τη σέβομαι και την τιμώ και της ζητώ συγγνώμη», έγραψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε ανάρτηση του στο Χ.

Η ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη: