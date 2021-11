Συνάντηση Δένδια με τον Πρόεδρο της Ρουάντα

Με τον Πρόεδρο της Ρουάντα Πολ Καγκάμε (Paul Kagame) συναντήθηκε σήμερα στην πρωτεύουσα Κιγκάλι, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Συζητήθηκαν η συνεισφορά της Ελλάδας στην καταπολέμηση της πανδημίας, η εμβάθυνση των δεσμών και της συνεργασίας Ελλάδας-Ρουάντα, οι σχέσεις ΕΕ-Ρουάντα και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως γνωστοποιεί με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον ομόλογό του της Ρουάντα, ενώ επισκέφτηκε και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Γενοκτονίας (Kigali Genocide memorial).

Ι was received by #Rwanda President @PaulKagame. Talks focus on #Greece’s contribution to the fight against #COVID19, deepening 🇬🇷🇷🇼 ties & cooperation, #EU-Rwanda relations and developments in the broader region. pic.twitter.com/DSYftLOIGH