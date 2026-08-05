Σύσκεψη εργασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο δήμαρχος Μεγαρέων, εκπρόσωπος της Περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συντονισμού των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές, την αποτίμηση των αναγκών που έχουν προκύψει στις πληγείσες περιοχές, καθώς και την εξέταση των επόμενων βημάτων για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πολιτών που επλήγησαν.