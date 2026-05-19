Η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κινούνται νομικά εναντίον του Νίκου Καραχάλιου, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Αφορμή στάθηκε ο ισχυρισμός του πολιτικού ότι η κα Καρυστιανού «έλαβε εντολή από τη Μόσχα προκειμένου να ιδρύσει άμεσα πολιτικό κόμμα».

Περιβάλλον, που πρόσκειται στη ίδια, σχολιάζει το γεγονός κάνοντας λόγο για «συκοφαντική εμμονή» εκ μέρους του Νίκου Καραχάλιου, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο ίδιος «μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία».

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν με νόημα πως «η αυτόφωρη διαδικασία για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη εκπνέει στις 12:00 το μεσημέρι»:

«Νωρίς το πρωί η επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν στο Α.Τ. Συντάγματος μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου. Ο γνωστός για τη συκοφαντική εμμονή του επικοινωνιολόγος, πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ και συνεργάτης σειράς προέδρων της, μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Ο Ν. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη “εντολή” περί ίδρυσης κόμματος, που κατά τον ισχυρισμό του σε χθεσινές δηλώσεις του δήθεν μετέφερε ο Θ. Αυγερινός στην Μ. Καρυστιανού, ειδάλλως θα υποστεί τις συνέπειες του νόμου για τους συκοφάντες.

Το αυτόφωρο για τη σύλληψη του κατά συρροή συκοφάντη λήγει στις 12:00 το μεσημέρι. Η ΕΛ.ΑΣ. άραγε ακόμη δεν κατόρθωσε να εντοπίσει και να συλλάβει τον Ν. Καραχάλιο στη διεύθυνση της κατοικίας του; Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άραγε γνωρίζει κάτι ή έχει μετατρέψει το υπουργείο του σε Προστασίας Εγκληματιών;

Τα ΜΜΕ και τα άτομα που αναπαρήγαγαν τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς θα εγκληθούν στους προβλεπόμενους από τον νόμο χρόνους, εάν δεν αποκαλύψουν τις αποδείξεις τους για τη δήθεν «εντολή» της Ρωσίας και δεν αποκαταστήσουν την τιμή και την υπόληψη των συκοφαντηθέντων».

Η ανάρτηση του Καραχάλιου για την ίδρυση κόμματος

Χθες, 18 Μαΐου, ο κ. Καραχάλιος τοποθετήθηκε για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την Κυριακή, 17 Μαΐου, στο Κολωνάκι, όπου πραγματοποιήθηκε η συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Εστίασε, μεταξύ άλλων, στην εμπλοκή του δημοσιογράφου και επί σειρά ετών ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος εμφανίζεται να αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου του κόμματος, ισχυριζόμενος ότι η κα Καρυστιανού έλαβε κατευθυντήριες γραμμές από τη Μόσχα και τον κ. Αυγερινό ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες ίδρυσης.

Κατά την εκτίμησή του, αυτή η βιασύνη «άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου».

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην παρουσία του συνταξιούχου τραπεζικού Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος μετέβη στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι για να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.

Φέρνοντας στο φως παλαιότερες δημοσιεύσεις του κ. Βογιατζή, ο Νίκος Καραχάλιος τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο «επικίνδυνο» και όχι απλώς «γραφικό».

Το πλήρες κείμενο της ανάρτησης:

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Άνοιξανε + σας περιμένουνε..!

Η Καρυστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος.

Η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου!

Για να μαζέψουν 200 υπογραφές (που δεν είχαν, αφού μέχρι χθες τους έδιωχναν όλους..) είπαν: «Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος».

Κι έτσι πήραν φόρα τα μπουμπούκια βγήκαν απ’ τα υπόγεια..

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιάννης Βογιατζής..

Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνος:

Φιλοχουντικός

Θρησκόληπτος

Αντιεβραίος

Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης…».

Οι ισχυρισμοί για τη γερόντισσα από τη Συρία και την αστρολόγο

Στα τέλη του 2025, ο Νίκος Καραχάλιος είχε αναφερθεί και πάλι στη Μαρία Καρυστιανού, λέγοντας πως συμβουλεύεται μια γερόντισσα από τη Συρία για τα πάντα όσον αφορά το υπό ίδρυση κίνημα (ημερομηνίες, τοποθεσίες εκδηλώσεων, επιλογή συμβούλων).

Επιπλέον, είχε ισχυριστεί πως σε μια κοινή τους σύσκεψη συμμετείχε και μια αστρολόγος από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ζήτησε τους αστρολογικούς χάρτες όλων των συνεργατών για να ελέγξει αν υπάρχει μεταξύ τους «αστρολογική συμβατότητα».

Στην ίδια συνέντευξη, ο επικοινωνιολόγος είχε δηλώσει πως το γραφείο της συνεργάτιδας της Καρυστιανού, της Μαρίας Γρατσία, μοιάζει με «κρύπτη μοναστηριού».