Με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημογραφικής και οικονομικής θωράκισης του Καστελλόριζου, που περιλαμβάνει ισχυρά χρηματικά κίνητρα για την εγκατάσταση και παραμονή στο νησί, καθώς και δωρεάν στέγαση για τους δημόσιους λειτουργούς, συνδύασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού τόπου.

Από το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να εκπέμψει και ένα σαφές μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης προς την Τουρκία, τονίζοντας πως η χώρα δεν δέχεται απειλές.

Οικονομικά κίνητρα 5.000 ευρώ και δωρεάν στέγαση

Ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, όπως περιγράφηκε, είναι να συγκρατήσει τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και να προσελκύσει νέους μόνιμους κατοίκους. Στο πλαίσιο αυτό, το πακέτο μέτρων εδράζεται σε δύο βασικούς άξονες ενισχύσεων ύψους 5.000 ευρώ ετησίως.

Αρχικά, θεσπίζεται μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο νησί. Το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, καθιερώνεται ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.

Μοναδική προϋπόθεση για τη λήψη του κινήτρου παραμονής είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο νησί. Όπως διευκρίνισε ο κ. Μητσοτάκης, για τους σημερινούς μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027, ενώ για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχίζεται κάθε επόμενο έτος. Σκοπός είναι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Να κάνουν το Καστελλόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας».

Παράλληλα, ανακοινώθηκε λύση για το χρόνιο πρόβλημα στέγασης όσων μετατίθενται στο νησί. Μετά από επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY, η εταιρεία ανέλαβε την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών. Στόχος είναι να στεγάζονται δωρεάν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, όπως γιατροί, εκπαιδευτικοί και λιμενικοί.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού από το Καστελλόριζο:

Νέο δρομολόγιο και υποδομές δεκαετιών

Στην κατεύθυνση της άρσης της απομόνωσης, προστίθεται από τις αρχές του επόμενου έτους ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο της Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς – Ρόδος – Καστελλόριζο. «Κάθε Τετάρτη. Το ζητήσατε την Τετάρτη, θα ξεκινήσει λοιπόν αυτό το δρομολόγιο», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Στον σχεδιασμό εντάσσεται και η ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών που εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Πρόκειται για παρεμβάσεις όπως η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, ο εκσυγχρονισμός του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, η δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης, δικτύου αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού και δικτύου ύδρευσης, καθώς και η ενίσχυση της παιδείας και της υγείας με μόνιμους εκπαιδευτικούς, ψηφιακά μέσα και τακτικές αποστολές κινητών ιατρικών μονάδων.

Αυτά τα μέτρα έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες ελαφρύνσεις που ισχύουν, όπως η μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, ο μηδενικός ΕΝΦΙΑ και οι επιδοτήσεις στα καύσιμα.

«Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν»

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης είχε έντονο συμβολισμό και για τα εθνικά θέματα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί «μία υπεύθυνη, πατριωτική και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική» με το τρίπτυχο «σιγουριά, σταθερότητα και συνέπεια».

Απευθυνόμενος, εμμέσως, στην Άγκυρα, σημείωσε ότι η Αθήνα επιδιώκει φιλικές σχέσεις «χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις», με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Ωστόσο, ήταν κατηγορηματικός ως προς τις κόκκινες γραμμές της χώρας: «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Συμπλήρωσε, δε, ότι ο διάλογος αποτελεί «μία επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο Διεθνές Δίκαιο». Χαρακτήρισε το Καστελλόριζο «εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η πρόθεση της Ελλάδας για «ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις», αλλά με ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.

Το μήνυμα αυτό, τόνισε, ξεπερνά τα εθνικά όρια, καθώς το έδαφος της Μεγίστης είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκό.

Η «πικρή» μνήμη του 2010

Κάνοντας μια αναδρομή στη σύγχρονη ιστορία του νησιού, ο Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στο 2010, όταν ο τότε πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου επέλεξε το λιμάνι του Καστελλόριζου για να ανακοινώσει την υπαγωγή της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης.

«Ξέρω πόσο μας πίκρανε, πόσο σας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί». Αντιπαραβάλλοντας εκείνη τη σκοτεινή περίοδο με το σήμερα, διαβεβαίωσε πως «και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά».

Μιλώντας για την επέτειο της απελευθέρωσης, χαρακτήρισε το Καστελλόριζο «ακριτικό βράχο που πέρασε από χίλια κύματα, όμως δεν λύγισε ποτέ». Η πορεία του, τόνισε, είναι ταυτισμένη με την πορεία της χώρας, προσθέτοντας πως η παρακαταθήκη υπερηφάνειας των κατοίκων του ορίζει το σημερινό χρέος της Πολιτείας απέναντι στο νησί.

«Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.