«Πράσινο φως» για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, άναψε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η Επιτροπή εισηγείται στην Ολομέλεια την παραπομπή της στη Δικαιοσύνη, έπειτα από τρεις δικογραφίες που σχετίζονται με περιστατικά γύρω από τη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Πώς ψήφισαν τα κόμματα στην Επιτροπή

Η εισήγηση για την άρση της ασυλίας εγκρίθηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά τους, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση επέλεξαν τη στάση του «παρών», ενώ το ΚΚΕ, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν το αίτημα.

Εκπροσωπώντας το ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος δικαιολόγησε την αρνητική ψήφο του κόμματός του, τονίζοντας ότι οι επίμαχες ενέργειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου εντάσσονται στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών της καθηκόντων.

Αντιδράσεις και καταγγελίες για «Boy’s Club»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την εξαίρεση του προέδρου της Επιτροπής, Γιώργου Γεωργαντά, καθώς και των βουλευτών Δημήτρη Καιρίδη και Νότη Μηταράκη. Το προεδρείο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα, διευκρινίζοντας ότι ο Κανονισμός της Βουλής δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία για τη συγκεκριμένη Επιτροπή.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε βαριές καταγγελίες. Σε συνομιλίες της με δημοσιογράφους στους διαδρόμους της Βουλής, έκανε λόγο για «νταηλίκια» και «κακοποίηση» σε βάρος της, χαρακτηρίζοντας τις δικογραφίες κατασκευασμένες με στόχο την πολιτική της δίωξη.

«Υπέστην κακοποιητική συμπεριφορά από ένα Boy’s Club που συμπεριφέρεται στις γυναίκες σαν να είναι σκουπίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι τρεις δικογραφίες που οδήγησαν στην εισήγηση

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου αφορούν τρία ξεχωριστά περιστατικά που έλαβαν χώρα στη Λάρισα:

Το επεισόδιο με τη δικαστική γραμματέα (20 Μαρτίου 2026): Σύμφωνα με αυτεπάγγελτη αναφορά, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο Πάνος Ρούτσι εισήλθαν σε γραφείο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, έκλεισαν την πόρτα και εγκλώβισαν υπάλληλο, ζητώντας πληροφορίες για δικαστή των Τεμπών. Η βουλευτής κατηγορείται ότι βιντεοσκοπούσε το συμβάν, ενώ ο συνεργάτης της φέρεται να πέταξε μια οθόνη υπολογιστή στο πάτωμα. Οι κατηγορίες αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου, διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας και συνέργεια σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η βιντεοσκόπηση αστυνομικού (20 Μαρτίου 2026): Η δεύτερη υπόθεση αφορά ένορκη εξέταση αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγορείται ότι τον κατέγραψε με το κινητό της εντός του Δικαστικού Μεγάρου και ανέβασε το υλικό στα social media χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Το περιστατικό στο «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (1 Απριλίου 2026): Η τρίτη δικογραφία βασίζεται σε μηνύσεις τριών αστυνομικών. Αφορά τη βιντεοσκόπηση και ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υλικού με τους ίδιους, στην είσοδο του κτιρίου όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, χωρίς την άδειά τους.

Η τελική ετυμηγορία για το αν θα αφαιρεθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας στην Ολομέλεια της Βουλής.