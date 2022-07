Δέσποινα Μοίρου: Μόλις κυκλοφόρησε παγκοσμίως και σαρώνει το ημερολόγιό της «Hollywood Stars Calendar 2022» - Σε ποιον διάσημο το αφιερώνει

Μόλις κυκλοφόρησε τo νέο της κωμικό ημερολόγιο, με τίτλο «Ηollywood Iconic Stars 2022», η πολυβραβευμένη stand-up comedian - ηθοποιός («Βραβείο Αγαπημένης κωμικού ηθοποιού & συγγραφέα 2018» και «Best Stand Up comedy actress 2019») Δέσποινα Μοίρου!

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η διεθνής Ελληνίδα σταρ μεταμορφώνεται σε 12 διαχρονικές, διάσημες προσωπικότητες, που πρωταγωνιστούν επίσης και στα stand-up comedy shows της, στα μεγαλύτερα clubs της Αμερικής, με θεατές-θαυμαστές της, μεγάλους stars του Hollywood!



Μετά και την τεράστια επιτυχία που είχε το «Stars Celebrities Calendar 2021», όπου φωτογραφήθηκε ως Ozzy Osbourne, Sofia Vergara, Ariana Huffington, Judge Judy, Lady Gaga, Kim Kardashian, Eminem, Penelope Cruz, Elton John, Frredie Mercury, David Bowie, Jonny Depp/Jack Sparrow, Lindsay Lohan, ο διάσημος εκδοτικός οίκος Comic Media Publications την προέτρεψε να κυκλοφορήσουν ένα ακόμη ημερολόγιο πολυτελείας.



Έτσι, φέτος την απολαμβάνουμε ως Lucile Ball, Marilyn Monroe, Joan Crawford, Liz Taylor, Ava Gardner, Natalie Wood, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Vivien Leigh και ως Sophia Loren, την οποία είχε ενσαρκώσει άλλωστε στην ταινία με τη ζωή της, που ταξίδεψε, πέρσι στις Κάννες, και μάγεψε το κοινό.



Κάθε μήνας και κάθε λαμπερή μεταμόρφωση συνοδεύεται με μια κωμική ατάκα που έγραψε για τον κάθε χαρακτήρα η Δέσποινα Μοίρου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η διεθνής μας ηθοποιός, «Αυτό το κωμικό ημερολόγιο δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη και διάθεση να προσφέρει γέλιο στον κόσμο, στις δύσκολες και στενάχωρες καταστάσεις που βιώσαμε και βιώνουμε λόγω Covid-19 και πολέμου, και είναι αφιερωμένο στη μνήμη της αγαπημένης μου κωμικού Lucille Ball»! Αναφέροντας, επίσης, πως το περσινό ημερολόγιο το είχε αφιερώσει στον αγαπημένο της ηθοποιό Robin Williams.



To συλλεκτικό βιβλίο-ημερολόγιο πολυτελείας (Collectors Limited Edition 2022), με την υπογραφή της Δέσποινας Μοίρου, που χαρακτηρίστηκε από όλους αλλά και από τον διάσημο εκδοτικό οίκο ως το απόλυτο εγχειρίδιο γέλιου, έχει μεταφραστεί ήδη σε πολλές γλώσσες και έχει εκδοθεί σε πολλές χώρες.



Αναμφισβήτητα, η Δέσποινα Μοίρου διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της, αφού, μετά τα Όσκαρ (όπου λόγω της ταινίας της «Tango Shalom» επιλέχθηκε από την ακαδημία των Όσκαρ να γίνει και επίσημο μέλος τους), αλλά και τη λαμπερή παρουσία της στις Κάννες, όπου βρέθηκε με την ταινία του David Cronenberg «Crimes of the future», αλλά και πρωταγωνιστώντας στην ταινία του διάσημου Ridley Scott, με τίτλο «Life In A Day», που την επέλεξε μεταξύ 500.000 ηθοποιών για να υποδυθεί τον Έλτον Τζον, δέχεται βροχή προτάσεων για νέες ταινίες-υπερπαραγωγή!

Στην Αμερική, το ημερολόγιο πωλείται σε επιλεγμένα καταστήματα