Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στο σπίτι της. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί άμεσα ιατρική φροντίδα, ενώ μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Η ίδια μίλησε στο Mega, προκειμένου να ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας της και να αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.

Όπως ανέφερε, από την πτώση υπέστη κάταγμα στο πόδι, κάκωση στο αριστερό ισχίο, καθώς και κάταγμα σε πλευρό, κοντά στην περιοχή του πνεύμονα. Οι εν λόγω τραυματισμοί οδήγησαν στη νοσηλεία της.

Η Μάρω Κοντού παραμένει στο Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό.

Παρά τους τραυματισμούς της, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η πορεία της αποκατάστασής της θα εξαρτηθεί από την ανταπόκρισή της στη θεραπεία και την ανάπαυση που έχει ήδη ξεκινήσει.