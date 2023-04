Η Κατερίνα Σιγάλα στις 3 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Έρχεται κάτι πολύ όμορφο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στις 3 Μαΐου στις 19:00 υπό την αιγίδα της Unesco Πειραιώς και Νήσων και international Action Art! - και την Κατερίνα Σιγάλα.

Ειδικότερα την Τετάρτη 3 Μαΐου, 7μ.μ, θα παρουσιαστεί εκ νέου η ποιητική συλλογή της Κατερίνας Σιγάλα, με τίτλο «Αφετηρία» από τις εκδόσεις Ιωλκός με ομιλητές (Με αλφαβητική σειρά) τον Γιάννη Ζουγανέλη, την Ευγενία Παναγοπούλου και τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο.

Και οι λέξεις παίρνουν σάρκα και οστά γι αυτό και θα προβληθούν οι ταινίες μικρού μήκους «Γιατί;», «Siopi Telos», «Handshake», «Date U-B», «Hero is not only Superman».

Όλες οι μορφές τέχνης αγκαλιάζονται στον κινηματογράφο. Οι μικρού μήκους ταινίες είναι η ποίηση του κινηματογράφου.

Αυτό το καλλιτεχνικό ταξίδι θα το πλαισιώνουν αξιόλογοι μουσικοί και καλλιτέχνες: Γιώργος Γκίκας (Κρουστά), Ιωάννα Δαρμή (Ηθοποιός), Κωνσταντίνος Φερεντούρος.