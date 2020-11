«Οι Πρέσπες της μνήμης»: Πρεμιέρα για τη νέα παραγωγή της COSMOTE TV

Ένα οδοιπορικό στην περιοχή των Πρεσπών, με φόντο τα ιστορικά γεγονότα που τη σημάδεψαν -από τον Μακεδονικό Αγώνα μέχρι τον Εμφύλιο Πόλεμο- αλλά και την πολιτιστική της εξέλιξη διαχρονικά, παρουσιάζει η νέα σειρά ντοκιμαντέρ«Οι Πρέσπες της μνήμης», σε παραγωγή COSMOTE TV. Η μίνι σειρά 3 επεισοδίων, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάνη, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 22.00 στο COSMOTE HISTORY HD. Το πρώτο επεισόδιο θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο και από το επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV.

Δείτε το βίντεο:



Μέσα από την ολοκληρωμένη έρευνα του Γιώργου Λιάνη, ιστορικά ντοκουμέντα, συνεντεύξεις ιστορικών, επιστημόνων, συγγραφέων αλλά και τις μαρτυρίες των απογόνων των πρωταγωνιστών,σκιαγραφείται το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο,μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η περιοχή των Πρεσπών, αποτελώντας σήμερα ένα μέρος με μεγάλη ιστορική και γεωγραφική σημασία.





Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV «Οι Πρέσπες της Μνήμης» ανοίγει αυλαία με ένα επεισόδιο αφιερωμένο σε δύο εμβληματικές μορφές του Μακεδονικού Αγώνα, τον Καπετάν Κώττα (Κόττε Κρίστο) και τον Παύλο Μελά. Μέσα από τη δράση και τη θυσία τους, οι δύο άντρες έγιναν σύμβολο του αγώνα εναντίον των Τούρκων (Παρασκευή 13/11, 22.00). Στα 2 επόμενα επεισόδια παρουσιάζονται οι ιστορικές μάχες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου (Παρασκευή 20/11, 22.00), καθώς και η δύσκολη ζωή των γυναικών στις τρεις χώρες που εκτείνονται οι Πρέσπες: Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία (Παρασκευή 27/11, 22.00).



Αμέσως μετά την προβολή του στο COSMOTE HISTORY HD, κάθε επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS).

Συντελεστές:

Παραγωγή:COSMOTE TV

ΠαραγωγήCOSMOTE TV: Νατάσα Βερώνη, Μόιρα Βαρδάκη

Έρευνα- Παρουσίαση: Γιώργος Λιάνης

Αφήγηση - Μουσική Επιµέλεια: Ναταλία Μουστακλή

Διεύθυνση Φωτογραφίας:ΔηµήτρηςΛεφάκης

Μοντάζ: Γιώργος Κατσουλιέρης | Χάρης Κατσουλιέρης

Συντακτική Επιµέλεια: Μαργαρίτα Αργυροπούλου

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Πανονίδης

Εκτέλεση Παραγωγής:Voice Entertainment Group/ Γιάννης Καγιούλης | Τίτος Αντύπας

ΕπιστηµονικόςΣύµβουλος: Ανδρέας Ανδρέου, Καθηγητής Ιστορίας & Πολιτισμού στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας