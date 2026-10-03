Στη Μαδρίτη μεταφέρεται από τις 5 Οκτωβρίου ο Γούντι Άλεν, καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Πρόκειται για την 51η κινηματογραφική ταινία στην καριέρα του 90χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη, η οποία προς το παρόν δεν έχει αποκτήσει επίσημο τίτλο.

Ο Γούντι Άλεν υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο της νέας παραγωγής, η οποία θα γυριστεί στην ισπανική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης.

Γούντι Άλεν: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ισπανία»

Η νέα ταινία σηματοδοτεί την τρίτη κινηματογραφική παραγωγή του Γούντι Άλεν στην Ισπανία, μετά το «Vicky Cristina Barcelona», που κυκλοφόρησε το 2008, και το «Rifkin’s Festival».

Ωστόσο, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο σκηνοθέτης πραγματοποιεί γυρίσματα στη Μαδρίτη, μια πόλη που, όπως έχει δηλώσει, αγαπούσε ανέκαθεν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ισπανία. Είναι η τρίτη φορά που θα κάνω γυρίσματα εκεί, αλλά η πρώτη μου ευκαιρία να γυρίσω ταινία στη Μαδρίτη, μια πόλη που ανέκαθεν αγαπούσα», ανέφερε ο Γούντι Άλεν.

Η ταινία θα γυριστεί στην αγγλική γλώσσα, ενώ τα κύρια γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Μαδρίτη και στις γύρω περιοχές.

Το καστ της νέας ταινίας

Στη νέα κινηματογραφική δουλειά του Γούντι Άλεν συμμετέχει ένα διεθνές καστ. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι:

Τζεμίμα Κερκ (Jemima Kirke)

Μάρτον Τσόκας (Marton Csokas)

Γιάκομπ Όφτεμπρο (Jakob Oftebro)

Πέτερ Βίβες (Peter Vives)

Αλι Γουάσερ (Alexi Wasser)

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση της ταινίας ή τους χαρακτήρες που θα υποδυθούν οι ηθοποιοί.

Οι εταιρείες παραγωγής και η δημιουργική ομάδα

Την παραγωγή της νέας ταινίας έχουν αναλάβει η ισπανική εταιρεία Wanda Vision, με έδρα τη Μαδρίτη, και η Gravier Productions, η εταιρεία παραγωγής του Γούντι Άλεν, σε συνεργασία με τη 3SIX9 Studios.

Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν σημαντικοί επαγγελματίες του κινηματογράφου. Τη διεύθυνση φωτογραφίας αναλαμβάνει ο Χοσέ Λουίς Αλκαΐνε (José Luis Alcaine), τα κοστούμια η Σόνια Γκράντε (Sonia Grande), ενώ τη σχεδίαση παραγωγής υπογράφει ο Αλέν Μπαινέ (Alain Bainée).

Η συνεργασία με τη West End Films

Η νέα παραγωγή συνεχίζει παράλληλα τη μακροχρόνια συνεργασία της Gravier Productions με τη WestEnd Films, η οποία έχει αναλάβει εκ νέου τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της WestEnd Films, Maya Amsellem, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη νέα συνεργασία με τον Γούντι Άλεν.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη σταθερή μας συνεργασία με τον Γούντι Άλεν και την ομάδα του. Μετά τη θερμή υποδοχή του “Coup de Chance” σε όλο τον κόσμο, ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τη νέα του ταινία στην αγορά», δήλωσε στο Deadline.

Η ίδια αναφέρθηκε και στο καστ της παραγωγής, σημειώνοντας: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό καστ που συγκεντρώνεται στη Μαδρίτη και είμαστε ανυπόμονοι να την συστήσουμε στους αγοραστές στο επερχόμενο AFM».

Η νέα ταινία του Γούντι Άλεν αποτελεί, επομένως, την επόμενη κινηματογραφική του δουλειά μετά το «Coup de Chance», ενώ παράλληλα επιστρέφει στην Ισπανία για τρίτη φορά στην πολυετή καριέρα του, αυτή τη φορά με φόντο τη Μαδρίτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ