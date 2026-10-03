Σε αλλαγή ηγεσίας στη διπλωματική της αποστολή στην Αθήνα προχώρησε η Μόσχα, καθώς νέος πρέσβης της Ρωσίας στην Ελλάδα τοποθετείται ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς.

Η εξέλιξη αυτή σφραγίστηκε με το σχετικό προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ολοκληρώνοντας τη θητεία του Αντρέι Μάσλοφ, ο οποίος βρισκόταν επικεφαλής της πρεσβείας από το 2014.

Ποιος είναι ο νέος πρέσβης της Ρωσίας

Γεννημένος το 1960, ο Γιούρι Αντρέεβιτς Γκόρλατς αποφίτησε το 1983 από το Πανεπιστήμιο MGIMO της τότε ΕΣΣΔ.

Τον Ιούνιο του 2017 του απονεμήθηκε ο διπλωματικός βαθμός του Έκτακτου και Πληρεξούσιου Απεσταλμένου, 1ης τάξης. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και ισπανικά.

Υπηρετεί στο υπουργείο Εξωτερικών από το 1983 και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις, τόσο στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, όσο και στο εξωτερικό.

Υπήρξε αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πανευρωπαϊκής Συνεργασίας από το 2005 ως το 2014. Από τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς και μέχρι τον Ιανουάριο του 2018 ήταν Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια υπηρέτησε την περίοδο 2018-2021 ως Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και την 1η Οκτωβρίου του 2021 ανέλαβε τη θέση του διευθυντή του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, του ρωσικού ΥΠΕΞ.