Τη Μαρίτα Παπαρίζου, τη διεθνή Ελληνίδα mezzo σοπράνο, διάλεξε ένα από τα σημαντικότερα θέατρα όπερας στον κόσμο για να συμμετάσχει σε μια μοναδική μουσική παράσταση που θα φιλοξενήσει στη σκηνή του, στο πλαίσιο των εθνικών εκδηλώσεων της Ιταλίας.

Από τον «Όλυμπο στο Olimpico» είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα γίνει στις 2 Ιουνίου στη Βιτσέντσα της Βόρειας Ιταλίας με τη συμμετοχή διάσημων καλλιτεχνών της όπερας στο Teatro Olimpico, που βρίσκεται στη Βιτσέντσα (μεταξύ Μιλάνου και Βενετίας). Το Olimpico είναι ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, αριστούργημα ακουστικής, με μόνιμο σκηνικό εμπνευσμένο από τους 7 επί Θήβας του Αισχύλου.

Η συμμετοχή της Μαρίτας Παπαρίζου στην οπερατική συναυλία «Olimpo all’ Olimpico» αποτελεί καλλιτεχνικό γεγονός σε εθνικό επίπεδο.

Στη συναυλία του Ιουνίου μαζί με την Ορχήστρα Solisti Veneti και τον μαέστρο Guliano Carella, η Παπαρίζου θα παρουσιάσει άριες εμπνευσμένες από τον Ελληνικό Μύθο, όπως από τις όπερες «Παρθενόπη», «Σεμιράμιδα», «Μοίρος και Σελινούντιος» και «Δημοφώντας». Ο Ελληνικός Μύθος έχει εμπνεύσει πάνω από το 85% της μπαρόκ Όπερας και η Ελλάδα πρωτοστατεί και εμπνέει ακόμα και μέσω του κόσμου της μπαρόκ μουσικής.

Η συναυλία «Olimpo all’ Olimpico» πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Accademia Olimpica και εντάσσεται στις πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 80 χρόνια της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Η Μαρίτα Παπαρίζου γεννήθηκε στο Βόλο και έκανε το ντεμπούτο της στη Γένοβα στο ρόλο του Όναρο, στην 1η Παγκόσμια Αναβίωση στη σύγχρονη εποχή του έργου του Ν. Πόρπορα «Αριάδνη στη Νάξο», σχεδόν αμέσως μετά την επιλογή της ως υπότροφου του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρα Τριάντη, από τον ΟΜΜΑ (1999).

Έκτοτε έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), ερμηνεύοντας διάφορους ρόλους, όπως η 3η Ντάμα στο «Μαγικό Αυλό», Μανταλένα στο «Ριγκολέτο», Φενένα στο «Ναμπούκο», Αμάστρις στον «Ξέρξη», τον ομώνυμο ρόλο στο «Μαινόμενο Ορλάνδο», Ροζίνα στον «Κουρέα της Σεβίλλης», Ιζαμπέλα στην «Ιταλίδα στο Αλγέρι», Ιζολιέ στον «Κόμη Ορύ» και τον ομώνυμο ρόλο στην «Κάρμεν».

Έχει ηχογραφήσει για την ΕΡΑ το «Μάγο Έρωτα» του Ντε Φάγια, ενώ ξαναπαρουσίασε το συγκεκριμένο έργο και στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Επίσης έχει ερμηνεύσει το ρόλο της Διδούς στην όπερα του Πέρσελ «Διδώ και Αινείας», στην Κέρκυρα (θέατρο Φοίνικας) και στο Μεσογειακό Φεστιβάλ Δήμου Καλλιθέας (2020), του οποίου είναι καλλιτεχνική διευθύντρια, από ιδρύσεώς του.

Έχει κληθεί από διάφορα ευρωπαϊκά θέατρα, όπως η Όπερα του Μόντε Κάρλο, όπου τραγούδησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον «Ταγκρέδο», αλλά και πολλά ιταλικά θέατρα όπως αυτά της Πίζας, του Λιβόρνο και του Τρέντο, για να τραγουδήσει τον Αρσάκη στην όπερα «Σεμίραμις». Η εξαιρετική της ικανότητα στους ρόλους της κοντράλτο την οδήγησε στο Μασσύ για να ερμηνεύσει την Ιζαμπέλα και στο Μπιλμπάο όπου τραγούδησε τον ρόλο του Σμέτον δίπλα στην «Άννα Μπολένα» της Τζουν Άντερσον. Έχει επίσης τραγουδήσει τον ρόλο της Κίρκης στον «Τηλέμαχο ή Το Νησί της Κίρκης» του Γκλουκ σε 1η Παγκόσμια Αναβίωση στη σύγχρονη εποχή τόσο στο Λονδίνο (Σάντλερς Γουέλς) όσο και στο Ηρώδειο, προσφέροντας μια δραματική ερμηνεία, η οποία παρέπεμπε σύμφωνα με τους κριτικούς σε ηρωίδα του Μιχάλη Κακογιάννη.

Παρόλα αυτά η φωνή της θεωρήθηκε κατάλληλη για να τραγουδήσει τον ρόλο της Μάρυ στον «Ιπτάμενο Ολλανδό», υπό τη διεύθυνση του Α. Ζορντάν, στη Μασσαλία, επιτρέποντάς της στη συνέχεια να δοκιμαστεί από την ΕΛΣ στο διπλό ρόλο της Γεζίμπαμπα και της Ξένης Αρχόντισσας στην ίδια παραγωγή της «Ρουσάλκα» με μεγάλη επιτυχία.

Το ντεμπούτο της στον ρόλο της Κάρμεν το 2009 στη Λάρισα της προσέφερε το βραβείο της «Παραγωγής της χρονιάς» από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Όσον αφορά το ρεπερτόριο μπαρόκ έχει συνεργαστεί με το μαέστρο Αντόνιο Φλόριο και την Καπέλα ντελά Πιετά ντε Τουρκίνι σε περιοδείες στην Ισπανία, με έργα του Πόρπορα, αλλά και με τον μαέστρο Κλαούντιο Σιμόνε αρχικά στο θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων με το Ορχηστρικό Σύνολο των Παρισίων (Ensemble Orchestral de Paris) και στη συνέχεια στον ΟΜΜΑ και το Φεστιβάλ του Βένετο με τους Σολίστι Βένετι. Με τους τελευταίους εμφανίστηκε στη σειρά Cosmos του ΚΠΙΣΝ (2018), σε μια συναυλία αφιερωμένη στον εκλιπόντα Κλαούντιο Σιμόνε.

Έχει συμπράξει με διάφορες διεθνείς ορχήστρες όπως η Philomusica της Οξφόρδης, η Philharmonia του Λονδίνου, η Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου και οι Καμερίστες της Σκάλας του Μιλάνου σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σχέση της Ελλάδας με την όπερα. Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί με τις ΕΡΤ, ΚΟΑ, ΚΟΘ, Καμεράτα, Ορχήστρα των Χρωμάτων, ΟΔΕΛΣ, ΔΑΜΣ κ.α.

Το CD όπου τραγουδά τον ρόλο του Ταυρίδη στην «Αριάδνη στην Κρήτη» του Χέντελ, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου και τους Σολίστες της Πάτρας, κυκλοφορεί ήδη από την MDG, έχοντας κερδίσει διεθνή αποδοχή από τους κριτικούς και πολλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του CHOC de la Musique, ενώ έχει κυκλοφορήσει από την ίδια εταιρεία το προσωπικό της CD «Vivaldi ma non solo», με τον Κλαούντιο Σιμόνε και τους Σολίστι Βένετι, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα κονσέρτα ερμηνεύοντας άριες ή ορατόρια όπως το «Ρέκβιεμ» του Βέρντι, τη «Λειτουργία σε Ντο ελάσσονα» του Μότσαρτ, το «Τε Ντέουμ» του Μπρούκνερ, τη «Λειτουργία του Λόρδου Νέλσωνος» του Χάυδν καθώς και τα «Στάμπατ Μάτερ» των Ροσίνι και Βιβάλντι, στο Λονδίνο (Cadogan Hall και Queen Elizabeth’s Hall), στο Παρίσι (Σατλέ), την Οξφόρδη, τη Γενεύη, τον ΟΜΜΑ (υπό τη διεύθυνση του Κρίστοφερ Χόγκγουντ) και τον ΟΜΜΘ, ενώ έχει εμφανιστεί και σε συναυλίες στη Ρώμη, την Παμπλόνα και το Σάλτσμπουρκ.

Έχει ερμηνεύσει τον ρόλο του Ταγκρέδου σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, στην πρώτη τηλεοπτική παραγωγή όπερας, με την ΕΡΤ, για τους εορτασμούς των 150 χρόνων από το θάνατο του συνθέτη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ