«Έλα Και Θα Δεις»: Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του Σάκη Ρουβά

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς σε νέα μεγάλη επιτυχία!

Μετά την σαρωτική επιτυχία του Νο1 άλμπουμ του «Στα Καλύτερά Μου», ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης των τελευταίων 30 χρόνων στην Ελλάδα παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο τραγούδι του με τίτλο «Έλα Και Θα Δεις» σε στίχους και μουσική του Λευτέρη Κιντάτου.

Το «Έλα Και Θα Δεις» είναι μια δυναμική ερωτική μπαλάντα την οποία απογειώνει ερμηνευτικά με μοναδικό τρόπο ο Σάκης Ρουβάς, όπως ακριβώς συνέβη στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού πριν από λίγες μέρες στη σκηνή του The Voice of Greece, αλλά και στις ζωντανές sold out εμφανίσεις του στο Teatro Athens κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Το «Έλα Και Θα Δεις» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από την Sakis Rouvas Music και τη Minos EMI, a Universal Music Company και αναμένεται να συμπεριληφθεί στο επερχόμενο ολοκληρωμένο album του Σάκη Ρουβά που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Ακούστε το τραγούδι:



Βρείτε το τραγούδι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες:

https://sakisrouvas.lnk.to/ElaKaiThaDeisPR