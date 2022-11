Οι καλύτερες στιγμές και οι νικητές των American Μusic Awards!

Ήταν μία φαντασμαγορική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη σκηνή του Microsoft Theater στο Λος Άντζελες με δυνατές ερμηνείες από καλεσμένους - έκπληξη σηματοδοτώντας μια αξέχαστη βραδιά αφιερωμένη στη μουσική.

Η Pink ήταν η πρώτη που ανέβηκε στη σκηνή και μάλιστα με rollers παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι «Never Gonna Not Dance Again», ενώ ακολούθησε η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Anitta μαζί, με τη εντυπωσιακή με κοστούμι Versace ράπερ, Μίσι Έλιοτ (Missy Elliott) που ερμήνευσαν το «Lobby».

Η Pink ήταν η πρώτη που ανέβηκε στη σκηνή και μάλιστα με rollers παρουσιάζοντας το νέο της τραγούδι «Never Gonna Not Dance Again», ενώ ακολούθησε η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια Anitta μαζί, με τη εντυπωσιακή με κοστούμι Versace ράπερ, Μίσι Έλιοτ (Missy Elliott) που ερμήνευσαν το «Lobby».

Η βασίλισσα της κάντρι Κάρι Άντεργουντ (Carrie Underwood) έκανε την εμφάνισή της από ψηλά φορώντας μία εντυπωσιακή φόρμα σε ροζ και μπλε χρώμα τραγουδώντας το «Crazy Angels» και στη συνέχεια πήρε τη σκυτάλη η Cardi B.

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, ήταν όταν η Pink ερμήνευσε το «Hopelessly Devoted to You» στη μνήμη της αείμνηστης Ολίβια Νιούτον-Τζον (Olivia Newton-John).

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) παίρνοντας και τα έξι βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια στα φετινά AMAs. Μεταξύ αυτών εκείνο του Καλλιτέχνη της Χρονιάς.

Ενώ ο Λάιονελ Ρίτσι (Lionel Richie), παρέλαβε την υψηλότερη τιμή των AMAs, το βραβείο «Icon Award». Ο Στίβι Γουόντερ(Stevie Wonder) και ο Τσάρλι Πουθ(Charlie Puth) ερμήνευσαν αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια με τον Λάιονελ Ρίτσι στη σκηνή μεταξύ αυτών το «We Are the World».