Το «Κοντσέρτο της Ευρώπης» στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Ένας από τους μεγαλύτερους μαέστρους της εποχής μας, ο Σερ Σάιμον Ρατλ, ένας από τους πιο φημισμένους βιολονίστες του κόσμου, ο Λεωνίδας Καβάκος και η περίφημη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου εμφανίζονται στην ψηφιακή σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 21:00.



Η dream team της κλασικής μουσικής παρουσιάζει, στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου διαδικτυακών αναμεταδόσεων «Megaron Online», το εορταστικό «Κοντσέρτο της Ευρώπης», ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός διεθνούς εμβελείας, το οποίο, από το 1991, ταξιδεύει κάθε χρόνο και σε μία διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη.



Την Πρωτομαγιά του 2015, το διάσημο σύνολο και ο κορυφαίος Βρετανός αρχιμουσικός, με προσκεκλημένο σολίστ τον «Έλληνα σταρ του βιολιού», επέλεξαν για το καθιερωμένο ραντεβού τους με το κοινό το Μέγαρο και την Αθήνα. Η συναυλία μεταδόθηκε μέσω διαδικτύου απευθείας σε όλον τον κόσμο, ενώ προβλήθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση σε πολλές χώρες.



Στην κατάμεστη Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης οι ακροατές καταχειροκρότησαν τον βιρτουόζο Λεωνίδα Καβάκο για τη δεξιοτεχνική δεινότητά του στο Κοντσέρτο για βιολί σε ρε ελάσσονα, έργο 47 του Γιαν Σιμπέλιους, και επιφύλαξαν ιδιαίτερα ενθουσιώδη υποδοχή στην Εισαγωγή από την όπερα Σεμίραμις του Τζοακίνο Ροσσίνι αλλά και στη Συμφωνία αρ. 3 σε μι ύφεση μείζονα («του Ρήνου»), έργο 97 του Ρόμπερτ Σούμαν, δύο συνθέσεις που οι μουσικοί της Φιλαρμονικής του Βερολίνου ερμήνευσαν με δυναμισμό, ζωντάνια και απαράμιλλη τεχνική αρτιότητα υπό την καθοδήγηση του πολυβραβευμένου Σερ Σάιμον Ρατλ.



Δείτε την αναμετάδοση του «Κοντσέρτου της Ευρώπης» (διάρκεια 92 λεπτά), το πρόγραμμα και τους συντελεστές εδώ

Megaron Online



Στο επόμενο ραντεβού του Μεγάρου με το κοινό (Τετάρτη 20/5, 21:00), αναμεταδίδεται η όπερα «Αΐντα» του Τζουζέππε Βέρντι σε σκηνοθεσία Πιερ Λουίτζι Πίτσι. Στους βασικούς ρόλους η Όλγα Ρομάνκο, ο Χοσέ Κούρα, η Τιτσιάνα Καρράρο και ο Παάτα Μπουρτσουλάτζε, πλαισιωμένοι από χορωδιακά σύνολα και από την ΚΟΑ υπό τον Ντονάτο Ρεντσέττι.



Megaron on demand



Στην ιστοσελίδα του Μεγάρου διατίθενται οn demand η μονόπρακτη όπερα «Η ανθρώπινη φωνή» του Φρανσίς Πουλένκ με τη διάσημη Ελληνίδα υψίφωνο Ζανέτ Πηλού, το βίντεο (Making-of) με πλάνα από την προετοιμασία της παράστασης «Ο Νάνος» του Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ, καθώς και η ταινία «Νίκος Σκαλκώτας: Οι μουσικές αναπνοές μιας ιδιοφυΐας» σε σενάριο-σκηνοθεσία Θωμά Κιάου.



Στη σελίδα του Megaron Plus είναι, επίσης, διαθέσιμες on demand ομιλίες διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, διανοητών και καλλιτεχνών (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη).



Live συναυλίες του ECHO



Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι συναυλίες του ECHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) στο facebook του Μεγάρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, στις 21:00. Οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιμες στο fb και μετά τη live προβολή τους.



Όλες οι αναμεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΜΜΑ με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ (diavlos.grnet.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Μegaron Plus έγινε από τον ιστότοπο του Ιδρύματος Mποδοσάκη