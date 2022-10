Η Σμαραγδένια Πλάκα: Μια αρχαιολογική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων

Ο ατζαμής αρχαιολόγος Ταντ επιθυμεί την αποδοχή των συναδέλφων του, αλλά η αδεξιότητά του στέκεται εμπόδιο στο όνειρό του. Όταν διαλύει κατά λάθος μια σπάνια σαρκοφάγο, απελευθερώνεται ένα ξόρκι που θέτει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει μέχρι την άκρη του κόσμου για να τους σώσουν και να σταματήσουν την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας.

Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία: Ενρίκε Γκάτο



Διάρκεια: 84 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Ημερομηνία κυκλοφορίας: 20/10/2022

Δείτε το τρέιλερ: