«Star Wars: Skywalker Η Άνοδος»: Η ιστορία μιας ολόκληρης γενιάς φτάνει στο τέλος της

Η τελευταία ταινία της sci-fi τριλογίας «Skywalker Η Άνοδος» κλείνει την αφήγηση της επικής ιστορίας των Skywalker.

Παλιοί και νέοι ηθοποιοί θα ενωθούν για το τελευταίο μέρος της ιστορίας του Skywalker. Ανάμεσα στους παλιούς ηθοποιούς είναι οι Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo και Billie Lourd.

Μαζί τους για το Επεισόδιο ΙΧ θα είναι οι Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, οι οποίοι θα έχουν μαζί και τους βετεράνους ηθοποιούς του Πολέμου των Άστρων Mark Hamill, Anthony Daniels και Billy Dee Williams ‒ο τελευταίος θα υποδυθεί ξανά τον ρόλο του ως Λάντο Καλρίσιαν.

Τον ρόλο της Λέια Οργκάνα για άλλη μια φορά θα παίξει η Carrie Fisher χρησιμοποιώντας ένα πλάνο που δεν είχε κυκλοφορήσει στην ταινία Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει. «Αγαπήσαμε απεγνωσμένα την Carrie Fisher», λέει ο Abrams. «Βρίσκοντας ένα πραγματικά ικανοποιητικό κλείσιμο για την ιστορία του Σκάιγουώκερ δεν την αφήσαμε να ξεγλιστρήσει. Δεν είχαμε ποτέ σκοπό να δώσουμε τον ρόλο σε άλλη ή να χρησιμοποιήσουμε έναν χαρακτήρα μέσω υπολογιστή. Με την υποστήριξη και την ευλογία της κόρης της, Billie, βρήκαμε έναν τρόπο να τιμήσουμε την κληρονομιά και τον ρόλο της Carrie ως Λέια στο Επεισόδιο ΙΧ χρησιμοποιώντας μη προβεβλημένο υλικό που τραβήξαμε μαζί στο Επεισόδιο VII».

Στην ταινία Star Wars: Επεισόδιο IX, η παραγωγή θα είναι των Kathleen Kennedy, J.J. Abrams και Michelle Rejwan με υπεύθυνους παραγωγής τους Callum Greene και Jason McGatlin.

Star Wars The Rise Of The Skywalker

Σκηνοθεσία: Τζέι Τζέι Άμπραμς

Ηθοποιοί: Κάρι Φίσερ, Μαρκ Χάμιλ, Άνταμ Ντράιβερ, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τζον Μπογιέγκα, Όσκαρ Άιζακ, Άντονι Ντάνιελς, Ναόμι Άκι, Ντόναλ Γκλίσον, Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ, Λουπίτα Νιόνγκο, Κέρι Ράσελ, Κέλλυ Μαρί Τραν, Ίαν ΜακΝτίαρμιντ, Μπίλλυ Ντι Ουίλιαμς.

Διάρκεια: 155 λεπτά

Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φανασίας

Δείτε το τρέιλερ: